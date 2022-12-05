У переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо українців.

Через нову масовану ракетну атаку Росії, в Україні на зараз найбільше відключень у семи областях – Вінницькій, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він зауважив, що з 70 російських ракет, що випущені були сьогодні по території України, більшість збито.

Відео дня

"Калібри", Х-101 тощо. Дякую всім нашим воїнам Повітряних командувань "Схід", "Південь" і "Центр". Молодці! Дякую й партнерам – за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти",- сказав Зеленський.

Водночас наголосив він, Україна поки ще не може дати повну безпеку небу.

"Було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо", - зазначив глава держави.

За його слова, після влучань енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи.

"Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині. У багатьох регіонах – для стабілізації системи – довелося перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність", - наголосив Зеленський.

Ракетна атака 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, Росія завдала чергового ракетного удару по українських містах. Це вже восьма велика атака на Україну. Через ракетний обстріл в деяких регіонах України були перебої з інтернетом.

За словами військового експерта Петра Черника, масовані ракетні удари Росії по інфраструктурі України можуть набути військового значення. Це може статися, коли черговий ракетний обстріл і потенційний блекаут в українській енергосистемі співпаде з початком якоїсь наступальної операції ворога на новому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: