Енергетикам потрібен час на ліквідацію наслідків.

Внаслідок останніх російських ударів українська енергосистема зазнала збитків на щонайменше 100 мільйонів євро.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що це лише високовольтне обладнання компанії. В ефірі інформаційного телемарафону він сказав, що відновлення потребує часу, але ситуація залишається контрольованою. За його словами, на ліквідацію наслідків в Одесі, Хмельницькому та Кривому Розі знадобиться кілька днів.

Він попередив, що мешканцям цих міст варто ощадливо споживати електроенергію та бути готовими до можливих обмежень енергопостачання. Найважчою залишається ситуація у Харкові, він сподівається, що її вдасться покращити за 8-9 днів.

Відео дня

"Наразі нас є три опції, яким чином можна збільшити подачу електрики споживачам. Ми цими трьома шляхами йдемо паралельно. Ті одиниці обладнання, які ми зможемо заживити, дуже полегшать ситуацію для містян", - додав він.

Голова "Укренерго" зазначив, що інженерний захист об'єктів щонайменше вдвічі зменшив негативні наслідки від російських ударів.

Удари по енертиці: останні новини

Як відомо, Росія знова повернулася до обстріл української критичної інфраструктури. 22 березня країну обстріляли дронами та ракетами, удари призвели до відключення електроенергії.

В Уряді повідомили про ураження близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС - по ній Росія випустила вісім ракет.

У мерії Харкова повідомили, що після обстрілів у місті знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції.

Вас також можуть зацікавити новини: