Ставка ухвалила кілька закритих рішень.

Президенту України Володимиру Зеленському на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача доповіли про ліквідацію наслідків ворожого обстрілу української енергосистеми. Як зазначив глава держави у своєму Telegram-каналі, енергетика була сьогодні єдиною темою Ставки.

"Усі доповіді присвячені ліквідації наслідків російського злочинного обстрілу. Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина та всі постраждалі міста й громади", - повідомив він.

Зеленський заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла; забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.

Відео дня

Голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми та першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, а головком Олександр Сирський та командувач Повітряних сил Микола Олещук - про роботу протиповітряної оборони "в ці два непростих дні".

"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", - наголосив президент.

Сьогоднішня атака РФ на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 березня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами, ціллю була енергетична система країни. Влучання були зафіксовані у низці областей, це спричинило відключення електроенергії.

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, було уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС - по ній ворог запустив вісім ракет. В "Укргідроенерго" запевнили, що загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає. Є проблеми з енергопостачанням в декількох регіонах, зокрема відключення на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Сумщині та Полтавщині.

Вас також можуть зацікавити новини: