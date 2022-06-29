Російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ - одну з найбільших в Україні теплоелектроцентралей.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Енергоатому".
"В результаті бойових дій в Луганській області практично повністю зруйнована Сєвєродонецька ТЕЦ", - йдеться в повідомленні.
Сєвєродонецька ТЕЦ:
Сєвєродонецька ТЕЦ призначена для тепло — і електропостачання міста Сєвєродонецьк і гіганта хімічної промисловості України - Сєвєродонецького об'єднання "Азот".
25 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що Сєвєродонецьк вже під окупацією, виїхати з Сєвєродонецька можна тільки через тимчасово окуповані території.
За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, місто зруйноване на 90%, і "виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть".
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