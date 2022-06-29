В результаті бойових дій в Луганській області підприємство практично повністю зруйновано.

Російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ - одну з найбільших в Україні теплоелектроцентралей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Енергоатому".

"В результаті бойових дій в Луганській області практично повністю зруйнована Сєвєродонецька ТЕЦ", - йдеться в повідомленні.

Сєвєродонецька ТЕЦ:

Сєвєродонецька ТЕЦ призначена для тепло — і електропостачання міста Сєвєродонецьк і гіганта хімічної промисловості України - Сєвєродонецького об'єднання "Азот".

25 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що Сєвєродонецьк вже під окупацією, виїхати з Сєвєродонецька можна тільки через тимчасово окуповані території.

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, місто зруйноване на 90%, і "виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть".

Вас також можуть зацікавити новини: