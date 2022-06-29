За реалізацію 100 МВт пропускної здатності міждержавних перетинів "Укренерго" заробила 10 млн гривень.

В перспективі експорт електроенергії в ЄС може принести Україні близько 72 млрд гривень на рік.

Про це повідомив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в Facebook.

Тільки за один день на першому добовому аукціоні з доступу до міждержавного перетину державна компанія "Укренерго" заробила 10 млн гривень, зазначив Кудрицький.

"Якщо уявити ситуацію, коли пропускна спроможність експорту становить, наприклад, 1000 МВт, то за таких умов ми могли б заробити 100 млн грн на день, або 36 млрд грн за рік. Відповідно, 2000 МВт можуть принести державі близько 72 млрд грн на рік", - написав він.

Комерційний експорт електроенергії:

З 30 червня Україна почне комерційний експорт електроенергії в ЄС. На першому етапі пропускна здатність експорту та імпорту буде обмежена обсягом до 100 МВт тільки в напрямку Румунії та буде розподілятися на добових аукціонах.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, українська енергосистема може експортувати майже в 17 разів більше електроенергії, ніж передбачено обмеженим обсягом в 100 МВт зараз.

Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня. Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

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