В перспективі експорт електроенергії в ЄС може принести Україні близько 72 млрд гривень на рік.
Про це повідомив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в Facebook.
Тільки за один день на першому добовому аукціоні з доступу до міждержавного перетину державна компанія "Укренерго" заробила 10 млн гривень, зазначив Кудрицький.
"Якщо уявити ситуацію, коли пропускна спроможність експорту становить, наприклад, 1000 МВт, то за таких умов ми могли б заробити 100 млн грн на день, або 36 млрд грн за рік. Відповідно, 2000 МВт можуть принести державі близько 72 млрд грн на рік", - написав він.
Комерційний експорт електроенергії:
З 30 червня Україна почне комерційний експорт електроенергії в ЄС. На першому етапі пропускна здатність експорту та імпорту буде обмежена обсягом до 100 МВт тільки в напрямку Румунії та буде розподілятися на добових аукціонах.
Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, українська енергосистема може експортувати майже в 17 разів більше електроенергії, ніж передбачено обмеженим обсягом в 100 МВт зараз.
Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня. Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.
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