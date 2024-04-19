Опади, похолодання та "кінець світла": де та коли чекати на відключення електрики

Енергетичні компанії б’ють тривогу, очікують на збільшення дефіциту електроенергії у зв’язку з похолоданням і прогнозують не лише планові, але й аварійні відключення світла. УНІАН дізнавався, хто у зоні ризику, й на котру годину заряджати павербанки.

Погода в Україні наприкінці поточного тижня стане ще гіршою. І хоча з 19 квітня дощів і буревіїв поменшає, температура значно знизиться. А через похолодання почне "штормити" вразливу українську енергетику, адже в результаті російських обстрілів в об’єднаній енергосистемі і без того утворився дефіцит. А оскільки опалення вже вимкнено, то українці почнуть вмикати обігрівачі та кондиціонери, збільшуючи цей дефіцит ще більше.

УНІАН зібрав наявну інформацію щодо того, в яких регіонах ризики аварійних відключень найбільші, у який час доби і у який день тижня варто мати телефони зарядженими. А також, зокрема, чи готуватися до відключень мешканцям Києва та області після знищення Трипільскої ТЕЦ росіянами.

Погода "зіграє" на боці росіян

Те, що масовані обстріли української енергетики досягли піку не взимку, а навесні – це, насправді, велика удача. Адже, як кажуть фахівці, ситуація зі світлом взимку, коли споживання значно збільшується, за нинішніх умов була б значно гіршою, і нестачу електроенергії відчули б не лише окремі прифронтові регіони, а уся країна.

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Тим не менш, наприкінці цього тижня погода вирішила "зіграти" на руку росіянам, збільшуючи дефіцити системи, про що вже встигли повідомити у "Укренерго" та інших енергетичних компаніях.

"На цьому тижні спостерігаємо значне похолодання – споживання електроенергії зростає. На тлі багатьох пошкоджених електростанцій маємо дефіцит потужності, тому застосовуємо аварійну допомогу з ЄС, – повідомив у Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго". – На вечір, за нашими прогнозами, доведеться також застосувати певні обмеження для промисловості. Тому хочу звернутися до усіх споживачів – як домогосподарств, так і українського бізнесу – по можливості обмежити електроспоживання, особливо з 19:00 до 22:00".

Він додав, що наразі енергетики не планують відключати побутових споживачів – лише підприємства.

За інформацією "Укренерго", графіки відключення побутових споживачів поки що діють лише у Харкові. Проте погодні умови погіршують становище і для інших регіонів: через хмарність сонячні електростанції виробляють менше енергії, а 5 населених пунктів у Київській й Сумській областях знеструмлені через буревій. На це й без того нежиттєствердне тло накладаються також ремонти на атомних електростанціях.

У компанії YASNO також попередили про проблеми з погодою. Проте не уточнювали, кого аварійні відключення можуть торкнутися – виключно промислових споживачів, чи ще й побутових.

"Через погіршення погоди потрібно серйозно поставитись до заклику економії світла. Є високий ризик, що нам може не вистачити генерації та імпорту електроенергії, тому давайте разом – і населення, і бізнес – дотримуватись простих правил", – закликав до економії Сергій Ковленко, генеральний директор YASNO.

У компанії навіть зробили невеличку "пам’ятку" для споживачів, де прямо вказали, від чого краще відмовитись з 19:00 до 22:00 у найближчі дні.

Населенню слід:

Ощадливо споживати електроенергію у пікові години – з 19:00 до 22:00.

Не вмикати потужні прилади.

Вимикати світло, якщо в ньому немає потреби.

Перенести прання на ніч і тоді ж вмикати посудомийку, бойлер.

Тоді як бізнесу варто:

Вимкнути підсвітку вивісок, вітрин, фасадів.

Зменшити освітлення всередині.

За можливості перевести виробництво на нічний час.

Нагадати колегам про важливість економії електроенергії.

Попередження пролунали. Українців налякали... Але більш зрозуміло так і не стало: кому, де і коли саме слід очікувати відключень, і чи слід до них взагалі готуватись десь, окрім багатостраждального Харкова? За роз’ясненнями ми звернулися до експертів.

Все через "можливо"

За словами експертів, попри досить негативні прогнози, ситуація з електроенергією в країні, в цілому, важка, але не катастрофічна. Принаймні, для побутових споживачів, які не перебувають у зоні ризику – біля фронту. Як каже експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, цього разу на загальну енергетичну "картину" вплинули не лише російські обстріли та погода, але й ще довоєнні "хронічні" проблеми української енергосистеми.

"Ситуація в енергосистемі сьогодні суттєво не відрізняється від тої, яка сформувалася після обстрілів з боку РФ і яка, насправді, була й до обстрілів. В Україні ще до війни був наявний великий дефіцит маневрової потужності. Пошкодження, завдані росіянами, лише поглибили цей дефіцит, - впевнений експерт. – Тому, на пікових навантаженнях, Україна вимушена звертатися за допомогою до Європи в рамках об’єднання й синхронізації наших енергосистем. А також просити споживачів раціональніше витрачати електроенергію".

За даними "Укренерго", протягом доби, 18 квітня, імпорт енергії відбувався з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, а його обсяг складав 9 600 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 428 МВт. Що й вберегло значну частину країни від відключень.

Пан Рябцев звертає увагу саме на рекомендовані години економії у звітах "Укренерго", бо дефіцит системи не є константою і постійно змінюється.

"Дефіцит споживання не є фіксованим і змінюється не лише з дня на день, але й погодинно. Тому важко сказати, який саме зараз дефіцит системи. Через це "Укренерго" не знає точно, яким він буде у майбутньому, і може лише прогнозувати нестачу електроенергії в певні години. І тому в їх попередженнях завжди лунає слово "можливо" - "можливе обмеження енергоспоживання", і лише "окремим споживачам", а не всім", – каже фахівець.

Тобто, наявність попередження ще не означає, що нестача енергії обов’язково виникне саме у той час, коли очікує "Укренерго", і саме у вас вдома.

"Вони можуть лише припускати, з огляду на ту ситуацію, яка є у генеруючих потужностей, і з огляду на інші фактори: такі як погода або затримки у ремонті устаткування, - продовжує експерт. – Мова не про планові вимкнення, а саме про аварійні відключення. Таким чином, готуватись до можливих відключень не буде зайвим нікому, але дефіцит може й не виникнути там, де ви живете".

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, додав трохи більше визначеності у питанні дефіциту.

"В нас знищено чи пошкоджено 5,2 гігавати теплової генерації і ще, плюс-мінус, 1,5 гігавати гідрогенерації. Це десь 80 і 30 відсотків відповідно, що створило загальний дефіцит потужностей у системі у розмірі приблизно відсотків 35. Це якщо брати для порівняння зимовий період, який щойно пройшли. Себто, нам нема чим виробляти достатньо енергії, щоб покривати все споживання у пікові години", – пояснює дослідник.

Він погоджується, що хоча ситуація – погана, вона все ж не є критичною, адже нам у цьому допомагає сезонний фактор.

"Навесні, історично, динаміка споживання найменша протягом року, адже обігрівачі вже не потрібні, а кондиціонери – поки що не потрібні. Гідрогенерація, яка ще залишилася, також працює на максимумі завдяки "високій воді" у ріках, - продовжує фахівець. – Також збалансувати систему країни допомагає те, що вже є значні планові й аварійні обмеження для споживачів у Харкові, Кривому Розі й Одесі. Ще цей величезний дефіцит, частково, компенсує імпорт з Європи".

Де, коли, кому і чому саме їм загрожують відключення світла

Зупинимося детальніше на "географії ризиків".

"Зараз у зоні найбільшого ризику щодо відключень є місто Харків, де обмеження у вигляді планових погодинних відключень запроваджені не лише для промислових споживачів, але й для населення, – розповідає пан Генадій Рябцев. – Наступне – це Кривий Ріг та район довкола міста, де обмеження є, але лише для промислових споживачів".

За словами експерта, наступними у черзі на "кінець світла" є одесити, які стикаються з давніми проблемами енергетичного балансу.

"Також є проблеми у Одесі й прилеглих районах області. Якщо у Харкові та Кривому Розі, перш за все, проблема полягає у відновленні мережі після російських ударів, то в Одесі є нестача саме генеруючої потужності. Ще й до російського нападу Одещина мала значний дефіцит енергії, і цю проблему, на жаль, так і не було вирішено", – зауважує пан Рябцев.

Він також просить не забувати про менші населені пункти, які розташовані безпосередньо вздовж лінії фронту. А також столичний регіон, де ризики хоча й менші, але також є.

"Це також населені пункти по довгій "дузі" від Миколаєва до Харкова. До зони ризику додалася й Київська область – райони довкола Трипільскої ТЕЦ, яку було знищено росіянами", - додає експерт.

Також Генадій Рябцев розповідає, у які години і дні тижня існують найбільші загрози для енергетики.

"Найбільші ризики, зазвичай, у період з 19:00 до 22:00 і по буднях, а не у вихідні. Але потрібно уточнити, що є фактори, які можуть на це вплинути. Наприклад зараз, коли у вихідні очікується значне похолодання, - каже аналітик. – Чим нижча температура за вікном, тим вища вірогідність вимкнень саме з 19-ї до 22-ї години, коли люди включають обігрівачі. Тому "Укренерго" й просить обмежити споживання електроенергії саме увечері".

За його словами, мова не тільки про побутові пристрої, але й про більш потужні установки у держзакладах або, наприклад, у котеджних містечках.

"Багатоповерхові будинки більш теплоінерційні і вони можуть довше тримати тепло протягом доби. Тому у невеликих населених пунктах, де більше приватного сектору, і де опалення забезпечують електроустановки, ризики відключень вищі", – завершує Геннадій Рябцев.

Таким чином, ми можемо зробити "портрет" місцевості з найбільшими ризиками, де кожен вечір, доки не завершаться холоди, потрібно тримати зарядженими смартфони й ноутбуки і, бажано, відмовитися від бойлерів та обігрівачів з 19 до 22 години.

Це райони довкола Кривого Рогу, Одеси та Києва, де багато приватного сектору й немає додаткових джерел енергозабезпечення, до яких можна додати не лише сонячні електростанції або "міні-ТЕЦ", але й можливість підключення до імпортної енергії. Та й тут відключення будуть лише "можливі", а не гарантовані.

А ось найгірша ситуація у Харкові та на Півдні й Сході, вздовж лінії фронту. Де найбільше пошкоджена як власна генерація й розподільча мережа, так і альтернативні джерела енергії. А до західного кордону надто далеко, щоб швидко й легко заживитися від ЄС. Тому велика вірогідність, що тут до планових відключень додатуться ще й аварійні. Особливо, якщо інші регіони почнуть забирати з об’єднаної системи більше потужності.

"Об’єктивно, ми зараз у дуже складній ситуації. Але, завдяки тому, що зараз весна й загальне споживання значно нижче пікових показників, суттєвих обмежень для всієї країни не очікується. Лише у згаданих регіонах, де продовжується відновлення мереж", – підсумовує Олександр Харченко, очільник Центру досліджень енергетики.

Погода останнім часом нам дуже допомагала з ліквідацією наслідків ворожих атак по енергетиці. Інакше як шаленою удачею це важко пояснити, адже саме в останні тижні, коли ситуація в енергетиці була найважчою, температура в Україні била сезонні рекорди день за днем.

Але так не могло відбуватися вічно. Бо стихія мінлива, і погода схильна до змін. І ось ці "терези" на кілька днів нахилилися у протилежний до нас бік. Але, тим не менш, катастрофи поки що немає. Бо головна особливість української енергосистеми – вона величезна. І навіть послабивши її десь у одному регіоні, цілком її знищити росіяни наразі не здатні.

Тому відключення вірогідні – десь більше, а десь менше, але це не велика ціна заради перемоги. Ми всі бачили вже й не таке.

Андрій Попов