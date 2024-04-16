Президент сказав, скількома ракетами розбили станцію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трипільську теплову електростанцію знищили 4 російські ракети, ще 7 вдалося збити.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для PBS NewsHour. Як пояснив президент, Трипільську ТЕС не вдалося захистити від російських ракет, бо в українській системі ППО вичерпалися боєголовки, якими захищали об'єкт.

"Летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили. Чотири - знищили Трипілля. Чому? Тому що у нас було ракет нуль. У нас закінчились усі ракети, які захищали Трипілля", - повідомив Зеленський.

Водночас глава держави нагадав про нещодавню атаку Ірану на Ізраїль та про реакцію світової спільноти.

"Коли союзники говорять, що не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні з тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматися, що Україна затягнула НАТО у війну, я вам хочу поставити питання: Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО, а союзники, в тому числі країни НАТО захищали Ізраїль. Показали силам Ірану, що Ізраїль був не наодинці. І це урок. І це відповідь усім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоби не втягнути країни НАТО у війну", - наголосив Зеленський.

Трипільську ТЕС повністю знищено

Внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Вона була найпотужнішою електростанцією регіону, та живила Житомирську та Черкаську області.

Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловлювали думки, як відчує цей критичний удар по енергетиці Україна. Харченко припускає, що перші негативні наслідки ми побачимо влітку. Наразі ситуація важка для мешканців міста Українка, адже там опалення та гаряча вода повністю залежали від потужностей ТЕС. Місто не має своєї котельні, щоб грітися взимку.

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