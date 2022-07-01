Дешевше точно не буде: скільки українцям коштуватиме тепло в оселях цієї зими

До опалювального сезону залишилося декілька місяців і українців вже почали загартовувати до найскладнішої, за всі роки незалежності, зими. УНІАН розібрався з тим, як нам обігріти свої домівки та скільки це коштуватиме.

У перервах між самогубними атаками на Луганщині та тактичними поразками на Херсонщині, російська дика орда завдає ракетні удари по критичній інфраструктурі України, намагаючись ще більше погіршити життя українців. Від цих дій вже вщент зруйновані теплоелектроцентралі кількох міст: Кременчука, Охтирки та частково Чернігова. Наші можновладці рекомендують співвітчизникам заздалегідь готуватися до зими, попереджаючи, що вона буде вкрай складною.

"Очевидно, що ця зима буде надскладною. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи. Як ми переживемо цю зиму, залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз", - зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Згідно з останніми даними Мінрегіону, окрім знищених ТЕЦ у Кременчуці, Охтирці та Чернігові, діями рашистів пошкоджена 331 котельня, що також може ускладнити проходження опалювального сезону.

У свою чергу, за словами заступника міністра енергетики Миколи Колесника, нині на рівні уряду обговорюють різні сценарії проходження цієї зими, зокрема й так звані "важкі".

Окрім утримання температурного режиму, є ще питання наявності газу для сталого проходження холодного періоду, бо зараз у наших сховищах знаходиться приблизно 10 мільярдів кубометрів газу, а потрібно майже удвічі більше.

"Україні потрібно накопичити до опалювального сезону 19 мільярдів кубометрів газу – це позиція українського уряду, він хоче створити такий запас газу, щоб підстрахуватися на різні варіанти взимку. Я просив, щоб уряд США долучився до допомоги Україні в плані фінансування закупівлі цих обсягів газу", – повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Забезпечення такого обсягу блакитного палива в підземних сховищах потребує значних витрат – близько 8 млрд доларів. Враховуючи щомісячний дефіцит бюджету у 5 мільярдів, це дуже великі гроші. Тому "Нафтогаз" і шукає інші джерела фінансування.

Зважаючи на всю цю ситуацію, можуть виникнути побоювання, щодо проходження цієї зими. Тому варто розібратися, як українці власноруч можуть забезпечити собі тепло в оселі, та скільки це коштуватиме.

Утеплення квартири, заміна вікон

Перше, що приходить на думку у питанні підготовки своєї квартири до зими - це утеплення стін та заміна вікон на сучасні. З подвійним чи потрійним склопакетом.

Експерти зазначають, що в утепленні стін є певні нюанси. Як розповів у коментарі УНІАН голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, результат від утеплення буде, якщо утепленням займуться усі мешканці багатоквартирного будинку.

"Фактично навіть утеплення і все інше не вирішить проблему: ми замінимо вікна, утеплимо стіни, але у сусіда вони не будуть замінені і підтримувати температуру буде вкрай складно. Потрібно утеплювати весь будинок, а не тільки одну квартиру. Якщо хочете утеплюватися – збирайтеся з сусідами і утеплюйте будинок разом", - розповів експерт.

За оцінками фахівців з кліматичного обладнання, заміна вікон знизить тепловтрати будинку на 10-20 відсотків, а утеплення фасаду багатоквартирного будинку зменшить втрати приблизно на 30-40 відсотків, що дозволить не лише зберегти тепло в оселі, а й зекономити на платіжках. Але це не дешеве задоволення, особливо зараз.

"Якщо утеплювати не будинок, а бодай одну квартиру, то потрібно витратити щонайменше від десяти до двадцяти тисяч гривень. І я кажу про невеличку квартиру. Якщо йдеться про трикімнатну, то це коштуватиме і двадцять п’ять і тридцять тисяч гривень, а ще ж окремо й вікна потрібно замінити", - розповів експерт Попенко.

Нюанси індивідуального опалення

Окрім утеплення стін та заміни вікон є ще варіант встановлення індивідуального опалення для всього багатоквартирного будинку. Ця система опалення відрізняється від централізованої можливістю самостійно вирішувати, коли її вмикати та яка буде температура в приміщенні.

У відокремленні будинку від централізованого опалення також існують певні складнощі. Для того, щоб пройти тільки процедуру погодження документів, потрібно щонайменше 4-5 місяців.

"Потрібно провести збори співвласників багатоквартирного будинку, на яких 75 відсотками голосів потрібно ухвалити рішення про від’єднання від системи центрального опалення. Потім комісія в органах місцевого самоврядування розгляне заяву і надасть висновок, чи є така технічна можливість. Після цього розробляється проєкт встановлення індивідуальної системи. Як додаток, потрібно ще знайти на це кошти", - підкреслив експерт Попенко.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг, на встановлення індивідуального опалення потрібно щонайменше 2-3 тисячі доларів (приблизно 60-90 тисяч гривень). І лише після усіх цих процедур можна перевести будинок на індивідуальне опалення. Залишається ще одне вкрай актуальне "але".

"Якщо будинок захоче голосувати, то щонайменше третини жителів цього будинку наразі може не бути країні. І вони точно не приїдуть, щоб встановлювати собі індивідуальне опалення. А без їх присутності перевести будинок неможливо. Тому ми фактично в глухому кутку", - відмітив Попенко.

Експерт додав, що поки немає можливості, щоб лише одна квартира перейшла на індивідуальне опалення. Це заборонено законом.

Перевага за приватними будинками

Як сказав у коментарі агенції УНІАН директор спеціальних проектів Науково-технічного центру "Псіхєя" Геннадій Рябцев, мешканці приватних будинків мають більше мобільності у переведенні своїх домівок на індивідуальне опалення та їх утепленні перед зимою.

Існує маса варіантів для тих, хто хоче забезпечити тепло в оселі самостійно. Наприклад, можна використовувати дров’яну пічку або, якщо йдеться про умовну буржуйку, то в ній можна використовувати дерев’яні пелети або брикети з торфу.

"Можна використовувати вугілля – кам’яне або деревне. Деревне можна знайти в різних супермаркетах. Кам’яне вугілля – це енергетичне вугілля, його зазвичай замовляють у вугільних регіонах. На цьому всьому працюють так звані твердопаливні котли. Вони можуть бути розраховані на одне з перелічених видів палива – починаючи з дров і закінчуючи вугіллям", - розповів Рябцев.

Тут важливо враховувати ще можливість зберігання палива у сухому місці та фізичну його наявність на ринку, щоб можна було поповнювати запаси.

Ще один з варіантів - встановлення в будинку газових конвекторів. Це ті ж самі обігрівачі, але які використовують газ для опалення. Також є відповідні теплові котли на газу. Такі котли, наприклад, використовуються і в багатоповерхових будинках.

"Є котли рідкопаливні, але, зазвичай, їх використовують виключно як резервний вид палива. Йдеться про дизельні установки і вони в основному генерують електричну енергію, хоча можна генерувати і теплову", - зазначив експерт.

Рябцев додав, що є ще різноманітні установки, які працюють на відновлюваних джерелах. Це так звані теплові насоси, які для обігріву чи кондиціонування використовують різницю температур між поверхнею та шаром землі на глибині 10-30 метрів.

Існують також сонячні колектори і фотоелектричні станції. Сонячні колектори підігрівають воду, яка циркулює у спеціальній панелі на даху, у яку насосом закачується холодна вода, і поки вона йде через систему тонких трубочок, то від сонячного випромінювання вона нагрівається.

"Фотоелектричні панелі – це ті, які перетворюють енергію світла в електричну енергію. Сонечко світить і генерується електроенергія, яку також можна використати, щоб підігрівати воду, або використовувати електричний обігрівач у ту ж саму зиму", - додав Рябцев.

Ціна питання

Економічність кожного з методів, за словами експерта, залежатиме від наявності палива для забезпечення їх теплової генерації.

"Якщо у вас під боком видобувають торф - найкраще використовувати цей вид палива. Якщо ви проживаєте у вугільному регіони, то ви можете користуватися енергетичним вугіллям. Якщо живете у лісистій місцевості і маєте можливість наколоти дрова, то краще використовувати дров’яну або звичайну піч, вони досить ефективні", - зазначив експерт Рябцев.

Для жителів Півдня "сам Бог велів" поставити фотоелектричні панелі і сонячні колектори, для того, щоб була і гаряча вода, і електроенергія, додав експерт.

Щодо актуального для кожної родини фінансового питання: ціни на теплову піч корелюють в межах десяти - тридцяти п’яти тисяч гривень. Все залежить від того, яка площа вашого будинку і яка потрібна робоча потужність котла, щоб обігріти приміщення. Пелети для них коштують від 185 гривень за 15 кілограмів, або, якщо оптом, від 1800 гривень за тонну.

Потрібна кількість пального залежить від різних факторів: розміру приміщення, бажаного температурного режиму, тепловтрат будинку та погоди за вікном. Це все можна розрахувати індивідуально.

Обігрівачі на газу починаються в ціні від чотирьох тисяч гривень. Газові котли - від десяти тисяч гривень, і це без урахування встановлення. Теплові насоси - найдорожче задоволення. Ціни на них починаються від трьох тисяч євро (92 тисячі гривень).

Теплий светр, шкарпетки та ковдра в допомогу

Якщо з приватними будинками все ж легше, є можливість де розвернутися і там все залежить від вашого бюджету, то що ж робити мешканцям багатоквартирних будинків? Експерт Олег Попенко вважає, що тут є лише один вихід, більш традиційний і менш витратний.

"Єдиний, як на мене, шлях на сьогодні – це теплий халат, теплі шкарпетки та тепла ковдра. Також, потрібно перевірити стан електромережі у будинку, для того, щоб коли буде холодно у приміщенні, ви могли зігріватися кондиціонером, масляним радіатором або іншими видами обігрівачів. Все це можна купити, головне – щоб електромережа витримала", - розповів експерт агенції УНІАН.

Якщо родина все ж таки вирішила користуватися системою опалення у приватному будинку, то потрібно зробити так, щоб не опалювати навколишнє середовище.

"Ви маєте зробити так, щоб у вас не було щілин в ваших вікнах, щоб у вас стіна не була холодною, тобто утеплити її ззовні. Зробити так, щоб у вас під дверима не було ніяких протягів, тобто проклеїти там оцю стрічку утеплювальну. Старі вікна краще поміняти на металопластикові, зробити теплові екрани під ними. Повісити штори, щоб холодне повітря не проходило у кімнату", - підкреслив Геннадій Рябцев.

Експерти зазначають, що немає універсального вирішення теплового питання для українців. У кожного є свій економний і не дуже варіант. Важливо щоб кожна родина мала право вибору, і, в залежності від бюджету, обирала оптимальний для себе варіант обігріву своїх осель.

Ясно одне - дешево точно не буде. Так, уряд пообіцяв не піднімати тарифи на опалення, але навіть за ціною у 8 гривень за кубометр газу, це не малі гроші. Невеликий приватний будинок за місяць споживатиме близько 600 кубометрів, а це вже під 5 тисяч гривень. Такі кошти при 18-20 градусах в оселі.

Наскільки тепло буде в оселі цієї зими, залежить від сімейного бюджету. Зрозуміло, що зараз у людей може й не бути зайвих грошей на утеплення стін чи встановлення газових та електрообігрівачів. Тому ніхто не забороняє зігріватися перевіреними засобами. Наприклад, у деяких регіонах та містах і в минулі роки були проблеми з опаленням і люди зігрівалися і теплими ковдрами з обігрівачами, а в приватних будинках - дровами. Тому гартуємося і готуємося до холодів вже зараз.

Артур Крижний