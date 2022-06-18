Російські загарбники зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ: масштаби руйнувань визначать експерти.

Російські окупанти під час ракетної атаки зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ.

Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час інформаційного телемарафону, масштаби руйнувань наразі визначають.

На запитання ведучого чи вдасться відновити Кременчуцьку ТЕЦ до опалювального сезону, Лунін відповів, що зараз складно сказати, але планується це зробити.

"Якщо ні, у нас є альтернативні шляхи надання опалення, є законсервовані котельні на території міста, які ми можемо включити в загальну систему теплопостачання і люди будуть з теплом", - сказав він.

Щодо масштабів руйнувань, то вони поки невідомі. Точна інформація з'явиться у понеділок, зазначив голова Полтавської ОВА.

"Зараз загасили тільки пожежу, ще немає інформації щодо руйнувань, що саме зруйновано і в якому обсязі. Зараз експерти будуть оцінювати обсяги цих руйнувань, вартість, інші показники, і в понеділок будемо мати більш детальну інформацію", - додав Лунін.

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 червня російські загарбники здійснили ракетну атаку на Кременчук. Було випущено шість ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та дві - по ТЕЦ.

За останніми даними, постраждалих немає.

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