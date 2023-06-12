Влада ЄС розмірковує над тим, чи можна використовувати Більче-Волицько-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні.

Країни ЄС розглядають варіант зберігання газу з використанням інфраструв підземних сховищах України.

Як повідомляє Bloomberg, влада ЄС розмірковує над тим, чи можна використовувати Більче-Волицько-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні, яка має найбільшу на континенті систему підземних сховищ.

Газові сховища в країнах ЄС в даний момент заповнені на 70%, а повністю наповнені вони мають бути на початку вересня. Як йдеться в матеріалі, зберігання газу в Україні дозволить уникнути його надлишку для ЄС.

"Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію на газ у другій половині літа 2023 року, якщо враховувати їх тісний зв'язок з газовими ринками ЄС", - заявили в німецькій енергетичній компанії RWE AG.

Однак у швейцарській енергетичній компанії Axpo, яка раніше зберігала газ в Україні, підкреслили, що в даний час ризики для української енергетичної інфраструктури колосальні.

Що відбувається з газом в Європі

Станом на 12 червня 2023 року повідомлялося про те, що Європа шукає місце для зберігання газу. У зв'язку з тим, що Європа швидко заповнює свої доступні сховища газу, країни шукають все більше і більше потужностей напередодні наступної зими.

Деякі чиновники вважають, що знайшли рішення, оскільки в Україні знаходиться найбільша на континенті мережа підземних сховищ, в яких можна зберігати газ на випадок різкого стрибка попиту і цін при падінні температури. Однак, щоб зробити зберігання газу в Україні життєздатним, ціни мають впасти досить низько, щоб виправдати витрати.

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