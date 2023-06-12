В Україні знаходиться найбільша на континенті мережа підземних сховищ.

У зв'язку з тим, що Європа швидко заповнює свої доступні сховища газу, країни шукають все більше і більше потужностей напередодні наступної зими.

Як повідомляє Bloomberg, деякі чиновники вважають, що знайшли рішення, оскільки в Україні знаходиться найбільша на континенті мережа підземних сховищ, в яких можна зберігати газ на випадок різкого стрибка попиту і цін при падінні температури.

Як йдеться в матеріалі, щоб зробити зберігання газу в Україні життєздатним, ціни мають впасти досить низько, щоб виправдати витрати. ЄС також, ймовірно, доведеться втрутитися, щоб забезпечити захист від потенційних втрат, пов'язаних з конфліктом.

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Що відбувається з газом в Європі

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в 2002 році в ЄС заявили про намір позбутися залежності від російського газу.

Весь 2022 рік РФ вела "газовий шантаж" Євросоюзу. Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" майже вдвічі скоротив експорт газу в країни ЄС, однак Європа благополучно пройшла осінньо-зимовий опалювальний сезон.

6 травня ціна на газ в Європі знизилася до найнижчого рівня з липня 2021 року - 35,2 євро за мегават-годину. Ця ціна майже в 10 разів нижче пікових значень, досягнутих влітку 2022 року.

8 травня 2023 року стало відомо про те, що в Європі сповільнюються закупівлі газу. Як прогнозують деякі експерти, ціни на газ можуть впасти до 10 євро за мегават-годину, що більш ніж на 70% нижче нинішнього рівня.

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