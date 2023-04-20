Пакистан купуватиме лише нафту, а не рафіноване пальне.

На тлі масових антиросійських санкцій, ведених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Пакистан розмістив своє перше замовлення на російську сиру нафту із знижкою.

Як заявив міністр Мусадік Малік, Пакистан купуватиме тільки нафту, а не рафіноване пальне, повідомляє Reuters.

Очікується, що імпорт досягне 100 000 барелів на добу, якщо перша угода пройде гладко.

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"Наші замовлення надійшли, ми їх вже розмістили", - сказав він, підтвердивши, що країна не буде купувати нафтопродукти.

Відповідаючи на питання про вплив російського імпорту на місцеві ціни, Малік сказав, що це стане очевидним, як тільки нафта буде очищена і готова до продажу.

За словами Маліка, пакистанська Refinery Limited (PRL) (PKRF.PSX) спочатку буде переробляти російську нафту в пробному циклі, а потім Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) та інші нафтопереробні заводи.

Російська нафта і позиція Пакистану

В рамках санкцій проти Москви західні країни ввели верхню межу цін на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель, щоб обмежити доходи Росії.

Пакистан не може закуповувати СПГ на міжнародному ринку, оскільки спотові ціни залишаються поза його ціновим діапазоном, а поставки за довгостроковими угодами залишаються недостатніми для задоволення зростаючого попиту.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, у 2022 році Ісламабад імпортував 154 000 барелів нафти на добу, що приблизно відповідає рівню 2021 року.

Теоретично 100 000 барелів на день з Росії значно зменшують потребу Пакистану в близькосхідному паливі.

У зв'язку з виснаженням місцевих запасів газу, країна почала нормувати поставки побутовим і комерційним споживачам. Поставки нафти залишаються незадовільними через труднощі з оплатою імпорту.

Нафта та енергоносії становлять основну частину витрат на весь імпорт Пакистану.

16 грудня 2022 року міністр нафти Пакистану Мусаддік Малік заявив про те, що Росія знизила ціну на нафту для Пакистану. Повідомлялося, що Пакистан купуватиме російську нафту зі знижкою.

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