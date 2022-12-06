Поки не зрозуміло, чи буде вартість нафти відповідати обмеженню в 60 доларів за барель, введеному країнами G7 і ЄС.

На тлі нафтових санкцій проти Росії, які набули чинності, Пакистан купуватиме російську нафту зі знижкою.

Таку заяву, як повідомляє Reuters, зробив міністр нафти Пакистану Мусаддік Малік на брифінгу в Ісламабаді. За словами міністра, Росія буде поставляти в Пакистан бензин і дизельне паливо, на які також буде надано знижку.

Ціна, за якою Росія буде поставляти нафту в Пакистан на даний не повідомляється, також поки не зрозуміло, чи буде вартість нафти відповідати обмеженню в 60 доларів за барель, введеному країнами G7 і ЄС.

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Ісламабад також веде переговори з російськими приватними компаніями щодо імпорту зрідженого природного газу (СПГ).

Ситуація з енергоносіями в Пакистані:

Пакистан не може закуповувати СПГ на міжнародному ринку, оскільки спотові ціни залишаються поза його ціновим діапазоном, а поставки за довгостроковими угодами залишаються недостатніми для задоволення зростаючого попиту.

У зв'язку з виснаженням місцевих запасів газу, країна почала нормувати поставки побутовим і комерційним споживачам. Поставки нафти залишаються незадовільними через труднощі з оплатою імпорту.

Нафта та енергоносії становлять основну частину витрат на весь імпорт Пакистану.

Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності..

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що це слабка позиція.

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