Україна новими ударами обвалила нафтопереробку в Росії, – Reuters

Фактичне скорочення обсягів переробки сирої нафти на російських НПЗ може сягати 200 тис. тонн на добу.

Відновлення українських атак на російські нафтопереробні заводи з кінця жовтня скоротило потужності РФ з переробки нафти приблизно на 30%. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

Україна активізувала удари по російських нафтопереробних заводах із кінця жовтня, коли так і не вдалося реалізувати оголошене Трампом припинення атак на енергетичну інфраструктуру між Києвом і Москвою.

Протягом останнього тижня українські атаки порушили роботу та спричинили аварійні ситуації на дев'яти з 35 найбільших російських нафтопереробних заводів. Фактичне скорочення обсягів переробки сирої нафти на російських НПЗ може сягати 200 тис. тонн на добу.

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За оцінками джерел, сумарна добова потужність російських НПЗ, які постраждали від атак безпілотників із кінця жовтня, становить близько 300 тис. тонн, або 2,2 млн барелів на добу.

До цього переліку входять три великі підприємства в центральній частині Росії. Для порівняння: загальна потужність первинної переробки нафти в країні становить близько 930 тис. тонн на добу. Наприкінці жовтня російські НПЗ переробляли приблизно 700 тис. тонн, або 5 млн барелів, сирої нафти на добу, зазначили джерела.

Серед постраждалих підприємств – нафтопереробні заводи в Рязані, Ярославлі та Поволжі. У понеділок український безпілотник атакував Кіришський НПЗ, другий за величиною в Росії. Унаслідок нічного удару на підприємстві спалахнула пожежа. Губернатор Ленінградської області повідомив, що під час атаки загинула одна жінка.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше казав, що Україна ігнорує заклики Трампа припинити удари по російських енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що Київ продовжує атакувати об'єкти російського нафтового сектору у відповідь на російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

За його словами, російські війська постійно атакують українські електростанції, енергетичні мережі, системи опалення та водопостачання. Зеленський зазначив, що Москва "відмовилася від кроків із деескалації, про які говорили наші партнери".

Українські удари по російських НПЗ посилюють труднощі Москви з подоланням внутрішнього дефіциту пального. Водночас Росія продовжує постачати дизельне пальне на міжнародні ринки в межах домовленостей про експорт із президентом США Дональдом Трампом.

Українські удари по НПЗ – інші новини

Раніше УНІАН писав, що у ніч проти 7 листопада українські дрони атакували низку об'єктів у Саратові та Орлі. Серед цілей був Саратовський нафтопереробний завод, де після удару спалахнула масштабна пожежа. Потужність Саратовського НПЗ сягає близько 5,8 млн тонн нафти на рік, що відповідає 2,2% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

За словами ветерана російсько-української війни, екскомандира роти батальйону "Айдар" та директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого, Україна виводить з ладу російські нафтопереробні заводи швидше, ніж Москва встигає їх відновлювати. За його оцінками, Сили оборони вже знищили близько 20% виробничої спроможності російських НПЗ.

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