Україна за три дні вибила 10% російської нафтопереробки: аналітики розкрили цифри

Сумарна річна потужність трьох атакованих НПЗ становить близько 33 млн тонн нафти.

За останні три дні Сили оборони України вивели з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей Росії. Про це повідомив OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

"Україна пішла на поступки та протягом двох тижнів утримувалася від ударів по російських НПЗ на прохання адміністрації президента США. Росія ж свій терор не припинила. Російські "Герані" та ракети продовжували вбивати українців, залишати їх без світла, води й тепла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сумарна річна потужність трьох атакованих НПЗ – Кстовського, Новокуйбишевського та "Башнефть-Новойл" – становить близько 33 млн тонн нафти, або 10% усіх нафтопереробних потужностей Росії.

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"Атаки масштабні: за один удар з ладу виходять одразу кілька технологічних установок, зокрема первинної та вторинної переробки нафти", - наголошують аналітики.

Удари по цілях у Росії – останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України уразили на території Росії комбінат Каменський, який окупанти залучають до виробництва ракет.

Було уражено й комплекс "Панцир-С2" та командно-штабну машину системи С-400 "Тріумф". Загальна вартість уражених об’єктів ППО – близько 70 мільйонів доларів.

Також 1 листопада зранку значних пошкоджень зазнав місцевий нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижньогороднефтеоргсинтез" у Кстово – один із найбільших у Росії. Потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

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