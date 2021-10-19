Регулятор радить уважно перечитати документи, які представник компанії дає на підпис.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дала поради споживачам, як поводитися при повірці лічильника електроенергії.

Про це повідомляється на сторінці комісії в Facebook.

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Зазначається, що, згідно з Правилами оптового ринку електричної енергії, оператор системи розподілу має право проводити (за пред'явленням представником службового посвідчення) обстеження електроустановок споживачів щодо виявлення споживання електричної енергії поза засобів вимірювання та інших порушень, що викликають неправильне вимірювання обсягів споживання електричної енергії.

"Споживач зобов'язаний забезпечувати доступ представникам оператора системи (після пред'явлення ними службових посвідчень) до свого будинку для проведення технічної перевірки та/або контрольного огляду засобу комерційного обліку", - йдеться в повідомленні.

Іноді при проведенні таких заходів виявляються порушення зазначених правил. У таких випадках споживачеві корисно знати послідовність своїх дій.

Зокрема, регулятор радить уважно перечитати документи, які представники компанії дають споживачеві на підпис.

У разі незгоди з діями співробітників, потрібно звернутися в кол-центр оператора системи розподілу або в НКРЕКП.

Скасування пільгового тарифу:

З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільгову ціну на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, яка поширювалася на всіх споживачів.

З 1 жовтня 2021 року в Україні почали діяти нові тарифи на електроенергію.

Автор: Ганна Бредіхіна