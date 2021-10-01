Для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, новий тариф становить 1,44 грн за кВт-год.

В Україні сьогодні почали діяти нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів.

З 1 жовтня для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф становить 1,44 грн за кВт-год.за даними Міністерства енергетики, таких споживачів в нашій країні більшість – 80%.

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Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишається незмінною – 1,68 грн за кВт-год за всю спожиту електрику.

Зниження тарифів для населення відображено у фінансовій моделі покладання спеціальних зобов'язань (ПСО). Таким чином, державні виробники електроенергії - НАЕК "Енергоатом" та АТ "Укргідроенерго", які забезпечують виконання спецзобов'язань, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах. За рахунок отриманого доходу державна генерація компенсуватиме різницю між тарифами для населення та ринковою ціною електроенергії.

Скасування пільгового тарифу:

З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільгову ціну на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, яка поширювалася на всіх споживачів.

Автор: Ганна Бредіхіна