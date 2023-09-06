Уряд, профільні міністерства та відомства і увесь енергетичний сектор отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули підготовку української енергосистеми до зими в умовах війни.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram. "Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді прем’єр-міністра Шмигаля, віце-прем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій", - повідомив глава держави.

Як зазначив Зеленський, "ще є над чим працювати".

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"Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - наголосив президент.

Опалювальний сезон під час війни

Як повідомляв УНІАН, в уряді заявляли, що опалювальний сезон в Україні буде складним. Кабмін готується до можливих сценаріїв розвитку подій, щоб уникнути найгірших.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони наголошували, що в осінньо-зимовий період Росія знову має намір атакувати критичну інфраструктуру України, зокрема енергосистему.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що зимовий період в Україні буде складним через божевілля російського президента Володимира Путіна.

Станом на 4 серпня 2023 року в НКРЕКП заявили, що зима буде страшною, оскільки в Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми. Внаслідок російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи на той момент виконали лише на 482 млн грн.

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