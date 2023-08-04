Внаслідок російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.

В процесі відновлення енергосистеми України перед наступним опалювальним сезоном, обсяг виконаних об'єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень.

Про це на засіданні енергокомітету Верховної Ради заявив голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський, зазначивши при цьому, що в "Укренерго" показник робіт становить 7%.

"Нажаль, цифри, якими ми сьогодні володіємо щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт, а це звітність на 1 липня цього року, не дають нам позитивної думки щодо успішного проходження ОЗП", – сказав Ущаповський, зазначивши при цьому, що в результаті російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.

Він також зазначив, що мережам оператора системи передачі НЕК "Укренерго" завдано збитків на суму 9,6 млрд грн, проте відновлення роботи виконано лише на 681 млн грн.

Спроби окупантів знищити енергосистему України

У жовтні 2022 року окупанти почали бомбити об'єкти критичної інфрструктури Укаїни. Перша серйозна ракетна атака, після якої по всій Україні почалися відключення світла була 10 жовтня 2022 року.

З жовтня по березень Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

255 ворожих ракет і дронів влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. З них 214 - в об'єкти високовольтної мережі НЕК "Укренерго".

Протягом року окупанти 271 влучили в енергетичні об'єкти України, чим завдали колосальної шкоди енергосистемі країни, тому відновити всі необхідні потужності до початку опалювального сезону неможливо.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв про те, що Україна закінчила останній опалювальний сезон зі зруйнованою або пошкодженою на 75% тепловою генерацією.

У січні 2023 року США заявили про те, що спрямують $125 мільйонів на ремонт пошкодженої енергосистеми України. В USAID уточнили, що ці гроші будуть виділені в рамках додаткового фінансування України.

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