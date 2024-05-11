Заступниця міністра наголосила, що внаслідок російських ударів вже втрачено більше 8 ГВт, і це величезний об'єм генеруючих потужностей.

Рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію поки не прийнято, проте ведуться відповідні обговорення та розрахунки. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Ми повинні бути свідомі того, що починаючи з 22 березня, росіяни масовано і дуже прицільно атакують наші енергетичні об'єкти. На сьогоднішній день вже втрачено більше 8 ГВт, і це величезний об'єм генеруючих потужностей. Значно пошкоджені також об'єкти системи передачі. І зараз нелюдських зусиль нам вартує утримання системи в стабільній роботі", – пояснила вона в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Заступниця міністра зазначила, що ще одним великим викликом є підготовка до наступного опалювального сезону.

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"Ми зараз активно готуємося до нового опалювального сезону, розраховуємо ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. Очевидно, що незначне підвищення тарифу все ж таки відбудеться", – резюмувала Гринчук.

Підвищення тарифів: останні новини

Українцям варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію. Підвищення може бути в 1,5 раза до 4 гривень. Таким прогнозом поділився народний депутат Олексій Кучеренко. За його словами, ще будуть проводитися дискусії щодо цього питання.

Зазначимо, що 26 квітня Кабінет міністрів затвердив продовження пільгової ціни на електроенергію для населення на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат до кінця травня цього року.

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