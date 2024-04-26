Пільговий тариф для населення продовжили до кінця травня.

Сьогодні, 26 квітня, Кабінет міністрів затвердив продовження пільгової ціни на електроенергію для населення на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат до кінця травня цього року. Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд ухвалює рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", – зазначив глава уряду.

Також він зазначив, що цього місяця Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

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Тарифи в Україні

Варто зазначити, що тарифи на електроенергію для населення підвищували під час війни. Так, з 1 червня 2023 року тариф збільшився до 2,64 гривні за кіловат. До цього вони були на рівні 1,44 грн (при споживанні до 250 кіловат-годин) та 1,68 грн (у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць).

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв, що Міністерство енергетики розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 3,5-4 грн. Однак в міністерстві таку інформацію спростували.

Щодо тарифі на газ, то 23 квітня ГК "Нафтогаз України", яка обслуговує 98% українців, продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).

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