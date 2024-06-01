"Платіжка зросте влітку, в середньому, на 400-500 грн", - голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів УНІАН, наскільки обґрунтованим, на його думку, є підняття тарифу на світло, як тепер зростуть платіжки населення, та чи призведе це до нарощення заборгованостей за комунальні послуги.

Уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня. Новий тариф становитиме 4,32 грн/кВт-год. Як ви гадаєте, чи є це рішення раціональним?

Розумієте, які можуть бути коментарі, коли нам спочатку озвучують одні цифри, а потім - зовсім інші. Я не бачу обґрунтування цих цифр. Чому саме 4,32 грн, а не 3,50 грн/кВт-год? Абсолютно непрофесійна підготовка. Немає економічного обґрунтування. Я не розумію.

По-друге, я не вважаю, що треба піднімати тарифи для того, щоб за цей рахунок відновлювати інфраструктуру. У нас достатньо коштів, щоб зробити це. У нас є кошти Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції й розвитку. Ще окремо в нас є фонд відновлення енергетики, де Міненерго сьогодні звітував, що вони зібрали 480 мільйонів євро. Тобто загалом 20 мільярдів в нас є коштів.

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Тому навіщо нам зараз піднімати тарифи і розповідати з кожного кута про те, що нам потрібні кошти на відновлення. Навіщо брехати людям? Тому що я впевнений, що з цих коштів ні копійки не піде на відновлення. Ці кошти підуть, в першу чергу, "Енергоатому", який буде виступати у вигляді так званої квазіподаткової.

Тобто під виглядом тарифу вони збільшують надходження в бюджет і "Енергоатом" буде накопичувачем. І через "Енергоатом" вони будуть ці кошти направляти на будівництво та добудову, наприклад, енергоблоків на Хмельницькій АЕС. А цього точно не потрібно зараз робити.

І по-друге, ці кошти підуть на розрахунки з інвесторами в зелену енергетику. Тобто вони збільшують тариф замість того, щоб переглянути законопроект по зеленій енергетиці, звернутись до інвесторів, кажучи: "Шановні, в нас війна. Давайте ми разом, спільно з вами, попрацюємо в цьому напрямку. Ви зменшите вартість, яку ми вам виплачуємо".

Я хочу сказати, що ті інвестори, які вклали кошти з 2015 по 2020 рік, вони отримують кошти з прив’язкою в євро, а так на 50% більше за електроенергію ніж вона коштує на ринку.

В нас всі енергетичні компанії показують надприбутки, але влада при цьому не каже, що треба переглянути їхню прибуткову складову. Вони з бідних людей знімають останнє.

На скільки тепер зросте, в середньому, платіжка населення?

Піднімаючи тарифи на електроенергію, паралельно, фактично, підвищується вартість обслуговування багатоквартирного будинку. Тому що в цю вартість закладені витрати на освітлення місць загального користування, користування ліфтів, насосної групи. В комплексі виходить, що платіжка зросте влітку, в середньому, десь на 400-500 грн, а загалом сума додаткових надходжень, які планує Міненерго - десь 45 мільярдів.

Виходить, що піднімаючи тарифи на електроенергію, держава повинна знайти десь 37-38 мільярдів гривень на субсидії. Грошей на субсидії в бюджеті немає. Виходить, що держава буде все робити, щоб людям не виплачувати субсидії. І люди будуть останні 400-500 грн сплачувати за електроенергію всім цим монополістам, обленерго, олігархам і всім іншим. Тому що збирати кошти з населення буде не "Енергоатом", в першу чергу. Гроші будуть осідати в обленерго, а потім, можливо, дійдуть до "Енергоатома". Вони туди дійдуть, але точно не всі.

Чи призведе збільшення тарифу до накопичення заборгованості населення за комунальні послуги?

Так, я вбачаю в цьому величезні ризики складної соціальної ситуації, збільшення боргів за комунальні послуги, тому що українці будуть розраховуватись за електроенергію, але при цьому будуть накопичувати інші борги за житлово-комунальні послуги. Як це завжди і відбувалося. Тому що електроенергію можна відключити, а, наприклад, тепло чи гарячу воду відключити складно.

Більше половини судових справ, які знаходяться на розгляді в суді - це звернення комунальних та енергетичних служб до споживачів за невиплату боргів. Це свідчить про те, що у людей на сьогодні, на вчора, рік, два тому вже не було чим платити за комуналку. Вони не в змозі заплатити. А ми, збільшуючи тарифи, заганяємо людей в злидні.

Вчора Світовий банк опублікував дані, що в нас 30% українців живуть в бідності. Але я бачив саму систему розрахунку. Вони там застосовують курс долара на рівні приблизно 14-15 гривень. Якщо порахувати по реальному курсу долара по 40 грн, а ще врахувати, що 6,5 мільйонів знаходяться за кордоном, то в нас 85% живуть у злиднях.

На скільки зросте заборгованість підприємств перед енергетичними компаніями? Зокрема, водоканалів, які постійно скаржаться на нестачу коштів…

У нас з 1 червня піднімаються прайс-кепи на ринку електроенергії. І піднімаються суттєво. Але вони ж вже піднялись. Якщо порівнювати травень з квітнем, то вартість електроенергії для підприємств піднялася на 25%. А якщо брати травень до червня, то вже на сьогодні електроенергією торгують ще плюс 25%. Тобто в нас за два місяця 50% плюс вартості електроенергії.

Фактично ми маємо величезне зростання витрат всіх юридичних осіб за електроенергію. Наприклад, у тих же водоканалів взагалі не закладено коштів на таке зростання в 50%. І ось тут нас дійсно очікує зростання боргів цих підприємств, аварійні ситуації та їх відключення.

Як в Полтаві, через капітальний ремонт 120 тисяч людей протягом одного-двох тижнів отримували воду по годинам. Така сама ситуація була в Житомирі восени. В Запоріжжі рахунки облводоканалу взагалі були арештовані, тому що вони не могли розрахуватись за електроенергію, яку споживав Бердянський водоканал, що знаходиться в окупації.

Тому підняття тарифів призведе до ще гіршого стану заборгованості за житлово-комунальні послуги. Я вам скажу так, відключити теплокомуненерго можна, а водоканал є основою життєдіяльності будь-якого міста. І як тільки водоканал відключиться, то каналізація одразу стане. Місто все зупиниться, і буде все в фекаліях. І нічого повернути назад не можна буде. Але, на жаль, ніхто про це не думає.

Чи призведе підвищення тарифу до зменшення споживання електроенергії населенням, і, таким чином, скорочення тривалості відключень світла?

Ніхто менше споживати не буде. Тому що в Україні 80% побутових споживачів споживають до 175 кВт на місяць. Багато людей зараз виїхало, тому важко складати якійсь точні дані. Але є різні цифри - від 10 до 18 відсотків споживають до 100 кВт на місяць. Щоб ви розуміли 100 кВт – це енергетичні злидні. Є такий термін як енергетична бідність – це коли люди не можуть сплатити певний обсяг електроенергії, який їм потрібен.

Люди не можуть менше споживати, тому що є нагальні потреби: холодильник, який має бути постійно включеним, певний час пральна машина, зарядка мобільного телефону, комп’ютер. Все це тягне.

Мені багато людей пишуть, що 170-180 кВт - це ось той мінімум, в який намагаються потрапити люди.

Чому, на вашу думку, уряд відмовився від рішення про диференціацію тарифів за обсягом споживання, як пропонувалося раніше? Міністр енергетики нещодавно озвучував можливий варіант, за якого споживачі, які використовують не більше 100 кВт на годину, могли платити за світло по старим цінам…

Я з Міненерго про цю тему говорю вже чотири роки. Нам потрібен диференційований підхід, але вони бояться цього, як чорт ладана. Вони як чують "диференційований підхід", то відповідають, що люди не будуть подавати точні дані, міністерство не зможе все це врахувати, і так далі. Тому вони не хочуть цього підходу.

Міненерго боїться, що люди будуть занижувати свої реальні показники споживання електрики, щоб платити за меншим тарифом. А Обленерго ніби буде складно це перевірити.

Хоча, якщо обленерго захоче, то вони будуть всім виписувати платіжки. Був випадок, як вони зробили в Харківській області. Село Мала Вовча - це за три кілометри від кордону з Росією. Зараз це село окуповане, там проходять бойові дії, це Вовчанський район. Там всьому селу незаконно виписали платіжки за електроенергію, а там в 2023 році не проживало жодної людини. Вже рік не проживає. Але це не завадило обленерго виставити незаконні платіжки всьому селу по 7,5-8,5 тисяч гривень.

Дмитро Петровський