Енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі.

Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у семи областях, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, на Львівщині вимикалася повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго", внаслідок чого без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів. Наразі усіх заживлено.

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На Харківщині до мережі вдалося підключити декілька ліній електропередачі. Завдяки цьому повернули світло майже 100 абонентам.

Також на Запоріжжі відбулося короткострокове відключення майже 2000 абонентів. Наразі усіх абонентів під’єднано до мережі електропостачання.

Загалом за добу енергетики заживили понад 32 тисячі споживачів. Найбільше – на Одещині та Донеччині.

Водночас енергетики заявляють про те, що енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. "Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості", — підсумували у Міненерго.

Обстріли енергетики

У вересні 2023 року в "Укренерго" розповіли, як захистили енергооб'єкти від обстрілів. Відомо, що енергооб'єкти України мають пасивний та активний види захисту. "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

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