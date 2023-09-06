В Одеській області через нічний обстріл дронами-камікадзе пошкоджено лінії електропередачі.

Російський енергетичний терор вже розпочався: сьогодні вночі ворожий дрон влучив енергетичний об’єкт на Одещині.

"В Одеській області через нічний обстріл дронами-камікадзе пошкоджено лінії електропередачі, частина споживачів у місті Кілія - без світла", - повідомляє Міністерство енергетики в Facebook.

Зазначається, що ремонтні бригади проводять огляд пошкоджених мереж.

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Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. На Донеччині через ворожі обстріли вимикалася повітряна лінія електропередачі 35 Кв та підстанція 35 кВ, що призвело до знеструмлення 4 тисяч абонентів у 9 населених пунктах. Частково абонентів заживлено, ремонтні роботи тривають з дозволу військових.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, відомство повідомляє, що у Миколаївській області з технологічних причин одночасно відключалися дві повітряні лінії електропередачі 150 кВ. Відключення призвело до розвантаження двох ВЕС сумарним навантаженням 80 МВт. Менше ніж за годину навантаження ВЕС було відновлено.

Енергетики готуються до зими

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

Керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк вважає, що Росія готується до нової хвилі ракетних атак восени та взимку, зосереджуючи свої зусилля на накопиченні ракет для масованих ударів по містах України.

Скоріше за все, як і минулої зими, ворог зосередить свої удари на енергетичних об’єктах.

В Повітряних силах припустили, що росіяни "будуть намагатися поцілити всюди", та спрогнозували, що взимку ворог, ймовірно, знову покладатиметься на дрони.

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