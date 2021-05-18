У Польщі будуть створені п'ять водневих долин, одна з яких - біля кордону з Україною.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Польське радіо".
"Ми хочемо створити п'ять водневих долин, які стануть головним вузлами ланцюга водневої економіки. Це амбітний план, але ми повинні – і ставимо високі планки, оскільки водень може стати паливом майбутнього", - сказав польський прем'єр.
Читайте такожМіненергетики просити заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
За словами глави польського уряду, завдяки створенню водневих долин Польща підвищить свою конкурентоспроможність по частині видобутку альтернативних видів палива.
Він також оголосив, що одна з п'яти водневих долин буде створена в Підкарпатському воєводстві, яке межує з Україною.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Запуск держрегулювання обвалив ціни на бензин: де тепер вигідніше заправлятися
- Німеччина дозволила продовжити будівництво "Північного потоку-2" у своїх водах
- Українцям передрекли зростання тарифів на електроенергію в 10 разів
- По дорозі до дефіциту: до чого призведе регулювання урядом цін на бензин
- Німецькі екологи мають намір через суд зупинити будівництво " Північного потоку-2"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram