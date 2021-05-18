Всього в країні мають намір створити п'ять подібних долин, щоб підвищити конкурентоспроможність по частині видобутку альтернативних видів палива.

У Польщі будуть створені п'ять водневих долин, одна з яких - біля кордону з Україною.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Польське радіо".

"Ми хочемо створити п'ять водневих долин, які стануть головним вузлами ланцюга водневої економіки. Це амбітний план, але ми повинні – і ставимо високі планки, оскільки водень може стати паливом майбутнього", - сказав польський прем'єр.

Читайте такожМіненергетики просити заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

За словами глави польського уряду, завдяки створенню водневих долин Польща підвищить свою конкурентоспроможність по частині видобутку альтернативних видів палива.

Він також оголосив, що одна з п'яти водневих долин буде створена в Підкарпатському воєводстві, яке межує з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська