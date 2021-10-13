13 жовтня у віці 85 років помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов.

Про це повідомляється на сторінці Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" у Facebook.

"Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого", - йдеться в повідомленні.

Брюханов був учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, отримав II групу інвалідності.

Його призначили директором майбутньої нової АЕС наприкінці 1969 року. На початку 1970-го приїхав до Чорнобиля для організації будівництва станції та міста - майбутньої Прип'яті. Працював директором Чорнобильської АЕС до липня 1986 року.

Після аварії 26 квітня Брюханова відсторонили від посади та виключили з лав КПРС. Йому пред'явили звинувачення за статтею 220 Кримінального кодексу УРСР "Порушення правил техніки безпеки на вибухонебезпечних виробництвах і підприємствах". У 1986 році втратив матір: жінка померла від серцевого нападу, дізнавшись про справу щодо сина.

Читайте такожНауковці хочуть повернути свою горілку з чорнобильських яблук, вилучену СБУ29 липня 1988 року Брюханова засудили до 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправно-трудовій установі загального режиму. 30 вересня 1991-го достроково звільнили. Після цього він продовжив працювати на Чорнобильській АЕС на посаді начальника техвідділу, а з 1992 року - у структурі Міністерства зовнішньої торгівлі України.

У Брюханова залишилася дружина - Валентина Михайлівна, син Олег 1969 року народження і донька Лілія 1964 року народження.

Персона першого директора ЧАЕС з'являється, зокрема, у відомому міні-серіалі "Чорнобиль" (2019) від HBO. Його роль виконав актор Кон О'Ніл.

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Автор: Катерина Комолова