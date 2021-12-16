За це проголосували 344 народних депутати.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, яким має забезпечуватися прозорість у видобувних галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях" (№3790) проголосували 344 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як йдеться в пояснювальній записці, законопроект пропонує впровадити звіти в тому числі та за сумами платежів за викиди двоокису вуглецю. Відомості про середньооблікову чисельність працівників тепер повинні подаватися з визначенням кількості працівників кожної статі.

Також, законопроектом уточнюється коло суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях і повинні звітувати за встановленими правилами (перелік корисних копалин загальнодержавного значення, діяльність з якими підлягатиме звітності). Також він уточнює порядок обрання незалежного адміністратора та його повноваження та регулює питання відповідальності компаній, що здійснюють діяльність у видобувних галузях, за подання недостовірної інформації.

Продовження мораторію:

14 грудня Верховна Рада продовжила на два роки - до 1 січня 2024 року – термін дії мораторію на реалізацію виконавчих проваджень і заходів примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств, накладення арештів і заборон на відчуження майна в таких виконавчих провадженнях, мораторію на порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств.

Автор: Дмитро Шварц