Законопроект у першому читанні підтримали 300 нардепів.

У четвер, 16 грудня, Верховна Рада України в першому читанні прийняла законопроект №5110 про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Ним передбачається зміни до 161 статті КК та введення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі до 5 років за прояв антисемітизму.

У формулювання "Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності"в абзаці першому частини першої статті 161 Проектом пропонується внести доповнення - "прояви антисемітизму". Законопроект у першому читанні підтримали 300 народних депутатів України.

Читайте такожАнтисемітизм в Україні заборонено: Зеленський підписав законНагадаємо, пукт 1 статті 161 КК передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Автором законопроекту виступив Максим Бужанський, народний депутат з фракції "Слуга народу", а співавторами виступили ще 48 народних депутатів України.

Автор: Віолетта Орлова