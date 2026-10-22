Росія готує газову угоду з Китаєм: це вдвічі збільшить постачання

Очікується, що газопровід транспортуватиме до 50 млрд кубометрів газу на рік із родовищ у Західному Сибіру.

Росія та Китай можуть до кінця року укласти комерційну угоду про постачання газу через газопровід "Сила Байкалу" (раніше – "Сила Сибіру – 2"). Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми очікуємо, що наші компанії проведуть комерційні переговори. Сподіваємося, що до кінця року вони досягнуть необхідних домовленостей", – повідомив віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак, маючи на увазі постачання газу майбутнім маршрутом.

Росія та Китай вже кілька років намагаються домовитися про будівництво газопроводу, який більш ніж удвічі збільшить обсяги російського експорту газу до КНР. Каменем спотикання стали, зокрема, питання ціноутворення та гнучкості обсягів постачання.

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Російські посадовці, зокрема президент Володимир Путін, неодноразово заявляли, що решту розбіжностей можна швидко врегулювати.

Очікується, що газопровід "Сила Байкалу", який пролягатиме через Монголію, транспортуватиме до 50 млрд кубометрів газу на рік із родовищ у Західному Сибіру. Зазначений обсяг еквівалентний понад 10% нинішнього попиту Китаю на газ.

Після виходу газопроводу на повну потужність обсяги постачання природного газу "Газпромом" до Китаю, за прогнозами, перевищать 100 млрд кубометрів на рік. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив майже 40 млрд кубометрів.

Наразі Росія постачає газ до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру", який уже працює. На початок 2027 року заплановано запуск "Далекосхідного" маршруту, який має забезпечувати постачання до Китаю до 12 млрд кубометрів газу щороку.

Постачання російського газу до Китаю – інші новини

Нещодавно стало відомо, що знижка, яку Китай отримує під час закупівлі російського газу трубопроводом "Сила Сибіру" сягне рекордного рівня.

У середньому за підсумками року "Газпром" продаватиме газ Китаю по 247,9 долара за тисячу кубометрів. Для інших покупців на ринках далекого зарубіжжя ціна становитиме 562 долари. Отже, китайська сторона отримуватиме газ зі знижкою 315 доларів за тисячу кубометрів, або 56%.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Росія розраховує щонайменше до 2029 року продавати природний газ Китаю зі значною знижкою порівняно з цінами на європейському ринку.

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