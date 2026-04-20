Росія продає Китаю газ майже за безцінь: ціни в рази нижчі, ніж для Європи, – Bloomberg

Ціна на газ для Китаю може бути на десятки відсотків нижчою, ніж для європейських споживачів.

Росія очікує, що поставки природного газу до Китаю будуть продаватися зі значним дисконтом порівняно із європейським ринком щонайменше до 2029 року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела та розрахунки, пов'язані з російськими прогнозами енергетичного ринку.

Згідно з матеріалом, ціновий розрив між поставками до Китаю та експортом до Туреччини й на доступні європейські ринки зберігається на значному рівні. Раніше в оцінках російських економічних відомств зазначалося, що вартість газу для Китаю може бути на десятки відсотків нижчою, ніж для європейських покупців.

За даними Bloomberg, у попередніх прогнозах цінова різниця становила від приблизно 27% до 38% на користь дешевших поставок до Китаю. В окремих розрахунках також згадувалися сценарії, за яких ціна для Китаю могла бути майже вдвічі нижчою за ціну для країн Європи.

Відео дня

У матеріалі підкреслюється, що така цінова структура відображає триваючу переорієнтацію російських енергетичних потоків на азіатський напрямок на тлі скорочення доступу до європейського ринку після початку війни проти України.

Водночас зазначається, що збільшення поставок до Китаю не компенсує повністю втрати європейського ринку ні за обсягами, ні за маржинальністю. При цьому структура контрактів залишається довгостроковою і прив’язаною до існуючих енергетичних угод між сторонами.

Поставки російського газу до країн ЄС

Нещодавно Словаччина зробила важливу заяву щодо поставок російського газу. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо має намір подати позов до Суду Європейського Союзу у зв'язку із забороною імпорту газу з Росії.

Крім того, у березні поставки газу з РФ до Іспанії досягли історичного максимуму. За даними оператора газотранспортної системи країни Enagás, у березні Іспанія імпортувала 9 807 гігават-годин "блакитного палива" з РФ (приблизно 1 мільярд кубометрів), що більш ніж удвічі перевищує показник лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: