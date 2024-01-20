Водночас імпорт із Саудівської Аравії, раніше найбільшого постачальника Китаю, знизився, поступившись своєю часткою дешевшій російській нафті.

Росія обійшла Саудівську Аравію і стала головним постачальником сирої нафти в Китай в 2023 році, Як пише Reuters, Китай закупив величезну кількість нафти зі знижкою для своїх переробних заводів, незважаючи на західні санкції.

За даними китайської митниці, минулого року Росія поставила до Китаю рекордні 107,02 млн метричних тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 млн барелів на день. Водночас імпорт із Саудівської Аравії, раніше найбільшого постачальника Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, поступившись своєю часткою ринку дешевшої російської нафти.

Російська нафта, відкинута багатьма міжнародними покупцями після введення західних санкцій у зв'язку з вторгненням Кремля в Україну в 2022 році, більшу частину минулого року торгувалася зі значним дисконтом до міжнародних еталонів в умовах нав'язаного Заходом обмеження цін.

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Як пише Reuters, щоб не порушувати західні санкції, китайські нафтопереробні компанії використовують посередників-трейдерів для доставки і страхування російської нафти. Покупці також використовують води біля берегів Малайзії в якості перевалочного пункту для вантажів з Ірану і Венесуели, що потрапили під санкції.

Товарообіг між РФ і Китаєм

За підсумками 2023 року товарообіг між Китаєм і Росією досяг нового рекорду, а економічні зв'язки між Пекіном і Москвою зміцнюються, навіть незважаючи на війну в Україні. Так, товарообіг між двома країнами в доларовому еквіваленті в 2023 році зріс на 26% – з 190 мільярдів доларів до 240 мільярдів доларів. Китай скуповує дешеву російську нафту з моменту вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. У той же час Росія імпортує смартфони Xiaomi і Realme, після того, як американські та європейські бренди пішли з ринку.

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