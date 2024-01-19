Вартість маєтку складає 12,5 мільйона євро.

Голова "Газпром нефти" Олександр Дюков, уникнувши санкції, продовжує вести розкішний спосіб життя. Щоб уникнути можливого арешту майна у майбутньому, він оформив на сім'ю маєток поряд з Каннами вартістю 12,5 мільйона євро.

Як з'ясувало видання The Insider, Дюков у 2017 році купив особняк у курортному місті Ле-Канне, неподалік Канн. Його формальним власником стала дочка Дюкова Олександра, якій на момент покупки було лише 17 років.

Майже одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дюков потрапив під санкції Великої Британії. Але на цьому неприємності для нього закінчилися: ні Євросоюз, ні США голову російської держкомпанії до своїх чорних списків не включили.

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На засновану на ім'я дочки фірму Valexa записали дві земельні ділянки з басейном та сам будинок. Ціна купівлі всього цього становила 12,5 млн євро. На віллі є сім вбиралень та п'ять спалень, а біля басейну — ще й окремий будиночок із сауною та душем.

У листопаді 2023 року майно фірми Valexa було переписано на матір дівчини Анастасію Єлагіну. Це, на думку журналістів The Insider, було зроблено спеціально: у разі потрапляння Дюкова під санкції буде нескладно довести, що його дочка-студентка не могла сама заробити 12,5 млн. євро.

Дюков очолює "Газпром нафту" вже 17 років, а останні п'ять паралельно очолює і Російський футбольний союз. Він є акціонером "Сибура", найбільшої в Росії газопереробної та нафтохімічної компанії.

За даними The Insider, річний дохід Дюкова від "Сибура" та "Газпром нафти" перевищує 4,6 мільярда рублів.

Персональній санкції ЄС - останні новини

Всього в списку санкцій значаться майже 1800 фізичних і юридичних осіб. Всі вони мають відношення до війни Росії проти України. У Раді ЄС зазначають, що персональні санкції передбачають обмеження поїздок для фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання коштів фізичним і юридичним особам РФ.

У новому 12 санкційному пакеті ЄС ввели, зокрема, й персональні санкції понад 140 фізичних та юридичних осіб. Вони підлягають замороженню активів.

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