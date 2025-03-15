Деякі компанії очікують можливих домовленостей між США і РФ щодо України, що може вплинути на подальші поставки.

Дві китайські нафтові компанії в березні припинили закупівлі нафти в Росії, ще дві сильно скоротили їхні обсяги. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Державні Sinopec і Zhenhua Oil повністю призупинили закупівлі нафти з Росії в березні, а PetroChina і CNOOC істотно скоротили обсяги, передає агентство.

Рішення пов'язане з побоюваннями щодо американських санкцій, запроваджених 10 січня проти "Газпром нафти", "Сургутнефтегаза", страховиків і понад 100 судів.

Відео дня

При цьому незалежні китайські НПЗ частково заповнили зниження обсягів, але ціни на російську нафту ESPO впали, що вдарило по доходах Москви.

Деякі компанії очікують можливих домовленостей між США і РФ щодо України, що може вплинути на подальші поставки.

Торгівля російською нафтою

Bloomberg писав, що китайські покупці повертаються на ринок російської нафти завдяки зниженню цін. Вантажовідправники та посередники знаходять обхідні шляхи, щоб послабити вплив санкцій США.

Зазначалося, що зниження вартості стало полегшенням для невеликих незалежних китайських переробників. Борючись із жорсткою маржею, вони прагнули знайти альтернативу іранським поставкам, ускладненим посиленням обмежень з боку США.

Вас також можуть зацікавити новини: