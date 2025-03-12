Ставки фрахту для танкерів на рейс в один бік із західних портів Росії в Індію досягли 12-місячного максимуму.

Імпорт російської нафти в Індію відновився в березні після тримісячного спаду, оскільки вантажі доправляли суднами, які не перебувають під санкціями. При цьому частину поставок перенаправили з Туреччини.

Видання Reuters пише, що відновлення потоку російської нафти до третього за величиною імпортера і споживача нафти у світі послаблює дефіцит пропозиції та знижує ціни на конкуруючі близькосхідні сорти.

Поставки російської нафти до Індії та Китаю різко скоротилися на початку цього року після того, як 10 січня США ввели санкції, щоб скоротити доходи Москви.

Відео дня

У березні імпорт російської нафти, здебільшого Urals, до Індії повернувся на рівень 1,54 мільйона барелів на добу після зниження до 1,1-1,2 мільйона б/д у попередні три місяці через побоювання з приводу санкцій.

Ставки фрахту для танкерів на рейс в один бік із західних портів Росії до Індії досягли 12-місячного максимуму в 8 мільйонів доларів, залучаючи дедалі більше суден для надання послуг, але при цьому скорочуючи доходи російських продавців нафти. Рішення найбільшого турецького нафтопереробника Tupras припинити імпорт російської нафти також дало змогу збільшити поставки на азіатські ринки.

За даними Kpler, у березні імпорт російської нафти до Туреччини скоротився до 127 000 барелів на добу з приблизно 300 000 барелів на добу до введення санкцій у січні.

Знижки на російську нафту скоротилися до 2,6-2,8 долара за барель для вантажів, що завантажуються в березні для квітневого постачання до індійських портів, порівняно з приблизно 2,5-3 долари за барель у попередньому місяці.

Деякі трейдери повідомили індійським нафтопереробникам, що використовуватимуть західні судна для доставки вантажів, щоб не наражати себе на ризик санкцій. При цьому джерела повідомили, що останніми тижнями ціна на нафту марки Urals впала нижче 60 доларів за барель, встановленого країнами G7, що відкриває доступ до західних морських перевезень.

Постачання російської нафти - останні новини

Індія, яка посідає друге місце за імпортом нафти з Росії, заявила, що купуватиме російську нафту тільки в тому разі, якщо її постачатимуть компанії та судна, що не потрапили під санкції США.

Країна слідує санкціям ООН, а не окремих країн, але побоювання вторинних санкцій з боку США створюють операційні проблеми, оскільки індійські банки і компанії значною мірою пов'язані з американською фінансовою системою.

Крім того Нью-Делі погодилися збільшити імпорт американської нафти і газу, щоб скоротити торговий дисбаланс між двома.

Вас також можуть зацікавити новини: