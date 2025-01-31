Заступник голови "Новатека" Денис Соловйов запропонував зустрітися з трьома політичними організаціями в Брюсселі.

Найбільша в Росії компанія з виробництва скрапленого природного газу "Новатек" звернулася до аналітичних центрів у Брюсселі, щоб вплинути на їхню позицію щодо можливого посилення санкцій з боку ЄС.

Як пише Financial Times, цього тижня "Новатек" звернувся до Європейського політичного центру, Bruegel і Центру з регулювання в Європі з проханням про зустріч із заступником голови компанії Денисом Соловйовим. Усі аналітичні центри, які впливають на рішення ЄС за допомогою звітів і політичних пропозицій, відхилили запит.

Метою зустрічі було "вести з вами відкриту розмову про енергетичну безпеку, роль СПГ і останні події в енергетичній політиці ЄС".

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Четверта організація, яка попросила не називати її імені, заявила, що також отримала запит, і сказала, що "наразі питання призупинено".

Зазначається, що запланована поїздка Соловйова до Брюсселя збігається з палкими дебатами серед урядів ЄС щодо того, чи варто блоку заборонити імпорт російського СПГ, останнього викопного палива, яке дотепер було захищене від обмежень, запроваджених у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

При цьому, ні Соловйов, ні інші керівники "Новатека", ні сама компанія не підлягають індивідуальним санкціям у ЄС.

Видання нагадує, що цього тижня Європейська комісія запропонувала запровадити обмежені заборони на постачання російського ЗПГ до портів ЄС, які не під'єднані до основної газової мережі блоку. Ця пропозиція ще не отримала підтримки серед 27 урядів блоку і має бути одноголосно підтримана для ухвалення.

Постачання російського СПГ до Європи

Імпорт СПГ з Росії торік досяг рекордних показників і становить понад 20 відсотків від загального імпорту блоку надхолодженого палива. Понад 90 відсотків обсягів було отримано із заводів, контрольний пакет акцій яких належить "Новатеку": "Ямал СПГ" і "Висоцьк СПГ".

Нещодавно "Висоцьк" було додано до санкцій США. Президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий ввести додаткові обмеження на російську економіку, якщо Кремль не припинить війну найближчим часом.

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