На Росію припадає близько 8% європейського імпорту алюмінію.

Європейський союз пропонує запровадити новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Обмеження передбачають відключення близько 15 банків РФ від банківської системи SWIFT і низку інших заходів.

Видання Bloomberg пише, що в пакеті, який розповсюдили серед держав-членів, пропонуються також заходи, спрямовані проти більш ніж 70 суден "тіньового флоту", що беруть участь у транспортуванні російської нафти. Крім того, пропонується ввести поетапну заборону на імпорт російського алюмінію.

Пакет санкцій дасть змогу європейським покупцям імпортувати російський метал за системою квот протягом одного року, перш ніж набуде чинності повна заборона, повідомили джерела. За їхніми словами, плани потребуватимуть підтримки з боку всіх країн-членів ЄС і можуть змінитися до того, як будуть офіційно запропоновані членам.

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Заклики до ЄС заборонити російський алюміній лунали з моменту вторгнення в Україну, і поставки з Росії в країни блоку неухильно знижувалися, оскільки виробники шукали альтернативних постачальників. Однак деякі покупці та країни-члени ЄС досі відмовляються від таких заходів, мотивуючи це тим, що деякі ключові товари буде важко замінити в повному обсязі.

Не факт, що ЄС погодиться на пакет заходів, який стане 16-м за рахунком щодо Росії. Будапешт дедалі більше чинить опір додатковим санкціям щодо Москви.

Останніми місяцями посилився тиск, що вимагає вжиття більш жорстких заходів щодо російського металургійного сектора.

ЄС імпортував близько 320 000 тонн некованого алюмінію з Росії за перші 11 місяців 2024 року, що склало 6% від загального обсягу імпорту, згідно з даними UN Comtrade. Тим часом, поставки в Китай різко зросли.

ЄС раніше розглядав можливість додавання СПГ до списку обмежень, але, найімовірніше, це буде зроблено в рамках дорожньої карти щодо поступової відмови від цього товару, а не у вигляді санкцій.

Крім того, цього тижня ЄС запропонував запровадити мита на решту сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі, яка ще не обкладається митами, а також на деякі азотні добрива.

Заборона на алюміній з Росії - головні новини

Минулого року США і Велика Британія запровадили заборону на торгівлю російськими металами на Лондонській біржі металів, що спочатку спричинило різкі коливання цін на біржі і прискорило зміну порядку глобальних торговельних потоків.

Так, у квітні 2024 року метали різко зросли в ціні, зокрема алюміній піднявся до рекордної позначки. Зазначається, що обмеження на постачання алюмінію, нікелю та міді не заважають Росії продавати свої метали покупцям за межами США або Великої Британії і не обмежують переважну частину світової торгівлі металами.

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