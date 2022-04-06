В Україні є ТЕЦ, які ворог повністю знищив.

Російські окупаційні війська навмисне руйнують енергетичну інфраструктуру України.

Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Я не буду говорити про розриви та пошкодження мереж – електричних і газових. Скажу в цілому про великі об'єкти. Ключове - Луганська ТЕЦ, яку ми втратили. Вона на території, яка тимчасово контролюється окупантами", - заявив міністр.

Галущенко також нагадав, що є ТЕЦ, які ворог повністю знищив.

"Повністю знищена Охтирська ТЕЦ - туди потрапили дві авіабомби. На жаль, загинули люди, оскільки було пряме попадання в машинний зал. Чернігівська ТЕЦ, куди теж неодноразово були попадання. Окупована Каховська ГЕС. Ну і Запорізька АЕС досі під контролем окупантів. І, звичайно ж, нафтова інфраструктура. Ви бачите, що вони знищують нафтобази, Кременчуцький НПЗ", - зазначив міністр.

Війна в Україні та ситуація на АЕС: