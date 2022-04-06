Російські окупаційні війська навмисне руйнують енергетичну інфраструктуру України.
Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Я не буду говорити про розриви та пошкодження мереж – електричних і газових. Скажу в цілому про великі об'єкти. Ключове - Луганська ТЕЦ, яку ми втратили. Вона на території, яка тимчасово контролюється окупантами", - заявив міністр.
Галущенко також нагадав, що є ТЕЦ, які ворог повністю знищив.
"Повністю знищена Охтирська ТЕЦ - туди потрапили дві авіабомби. На жаль, загинули люди, оскільки було пряме попадання в машинний зал. Чернігівська ТЕЦ, куди теж неодноразово були попадання. Окупована Каховська ГЕС. Ну і Запорізька АЕС досі під контролем окупантів. І, звичайно ж, нафтова інфраструктура. Ви бачите, що вони знищують нафтобази, Кременчуцький НПЗ", - зазначив міністр.
Війна в Україні та ситуація на АЕС:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- Того ж дня ворог захопив ЧАЕС.
- 4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.
- 11 березня на АЕС прибули 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом".