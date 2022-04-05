Через окупацію станції російськими військами неможливо забезпечити безпечну експлуатацію АЕС.

Присутність працівників російської атомної корпорації "Росатом" на Запорізькій АЕС становить загрозу ядерної та радіаційної безпеки.

Про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі одного з телеканалів.

"На станції знаходяться працівники "Росатому". Що вони там роблять, незрозуміло. Вони сторонні особи, які там перебувати не повинні. А це вже загроза ядерної та радіаційної безпеки самого об'єкта", - сказав Котін.

За його словами, через окупацію станції російськими військами неможливо забезпечити безпечну експлуатацію АЕС.

"Станція знаходиться під окупацією. Звичайно, у всіх працівників поганий настрій, і на них чиниться тиск. Вони виходять на роботу під дулом зброї окупантів", - розповів Котін.

Ситуація на АЕС:

4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.

11 березня на АЕС прибули 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом".

Серед них були ідентифіковані головний інженер Балаковської АЕС Олег Романенко і заступник головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Іван Малахов. За словами представника цієї групи, їх направили для "оцінки" ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також "надання допомоги" з ремонтами. Іншою причиною їх появи також назвали відмову проукраїнського керівництва і персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками.

За даними "Енергоатому", на сьогодні всі 6 енергоблоків ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, ротація працівників відбувається. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, але персонал змушений всі технічні рішення погоджувати з їх командиром.