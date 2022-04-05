Присутність працівників російської атомної корпорації "Росатом" на Запорізькій АЕС становить загрозу ядерної та радіаційної безпеки.
Про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі одного з телеканалів.
"На станції знаходяться працівники "Росатому". Що вони там роблять, незрозуміло. Вони сторонні особи, які там перебувати не повинні. А це вже загроза ядерної та радіаційної безпеки самого об'єкта", - сказав Котін.
За його словами, через окупацію станції російськими військами неможливо забезпечити безпечну експлуатацію АЕС.
"Станція знаходиться під окупацією. Звичайно, у всіх працівників поганий настрій, і на них чиниться тиск. Вони виходять на роботу під дулом зброї окупантів", - розповів Котін.
Ситуація на АЕС:
4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.
11 березня на АЕС прибули 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом".
Серед них були ідентифіковані головний інженер Балаковської АЕС Олег Романенко і заступник головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Іван Малахов. За словами представника цієї групи, їх направили для "оцінки" ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також "надання допомоги" з ремонтами. Іншою причиною їх появи також назвали відмову проукраїнського керівництва і персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками.
За даними "Енергоатому", на сьогодні всі 6 енергоблоків ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, ротація працівників відбувається. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, але персонал змушений всі технічні рішення погоджувати з їх командиром.