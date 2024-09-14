За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у декількох областях України.

У Сумській області внаслідок атаки на енергообʼєкт загинула одна людина, ще 7 осіб отримали поранення, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства - 54-річний водій, ще 7 працівників отримали поранення та були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, за минулу добу під російські обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

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У Запорізькій області внаслідок атаки вимикали повітряну лінію, при цьому знеструмлювались підстанції, однак споживачі залишились зі світлом. На Чернігівщині через обстріл було відключено повітряні лінії, внаслідок чого без електроенергії залишилось 412 абонентів у шести населених пунктах.

Ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповів, що другий блок Південноукраїнської АЕС можуть незабаром вивести на ремонт, що призведе до погіршення ситуації з відключеннями світла.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть перенести під землю повітряні лінії електропередач, щоб убезпечити їх від російських атак.

"Перенесення ліній під землю – потенційно один з варіантів. На сьогодні розроблена значна кількість технічних рішень та проектів фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення", - зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

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