Такий сценарій є одним з можливих варіантів, які розроблено на поточний момент.

Повітряні лінії електропередач в Україні можуть перенести під землю, аби убезпечити їх від російських обстрілів. Це один з варіантів, які розглядають, заявив в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Перенесення ліній під землю – потенційно один з варіантів. На сьогодні розроблена значна кількість технічних рішень та проектів фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення", – розповів посадовець.

За словами Колісника, вже зараз енергетики облаштовують перший та другий рівні фізичного захисту енергооб’єктів.

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Чиновник наголосив, що для виконання робіт із фізичного захисту та відновлення пошкоджених енергооб’єктів потрібне фінансування як з державного бюджету, так і за рахунок міжнародної допомоги.

Ситуація в енергетиці: останні новини

Як писав УНІАН, Центр протидії дезінформації опублікував два ймовірних сценарії ситуації зі світлом в Україні в зимовий період. За оптимістичним прогнозом відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу. У гіршому випадку світла не буде по 20 годин на добу.

Однак міністр енергетики Герман Галущенко критикує подібні прогнози, вважаючи їх чистою маніпуляцією. За його словами, сторонні "експерти" насправді не володіють реальною інформацією про стан енергосистеми, тому їхні оцінки "не мають нічого спільного з реальністю".

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