Подачу газу зупинено у зв'язку з ремонтними роботами.

"Газпром" зупинив подачу газу з Росії до Вірменії по магістральному газопроводу "Північний Кавказ - Закавказзя" у зв'язку з ремонтними роботами.

Як повідомляє "Газпром Вірменія", на період проведення ремонтних робіт газопостачання споживачів республіки здійснюватиметься за рахунок внутрішніх резервів. Обмеження споживачів не передбачаються. Відновити подачу пального планують 4 травня.

"З 08:00 1 травня до 20:00 4 травня на магістральному газопроводі "Північний Кавказ - Закавказзя" на території Ставропольського краю будуть проведені планові ремонтні роботи, у зв'язку з чим буде припинена подача природного газу до Вірменії по вказаному газопроводу", - йдеться в повідомленні компанії.

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Російський газ та позиція Вірменії

Газопровід "Північний Кавказ - Закавказзя" протяжністю 612 км був введений в експлуатацію в 1988 році. Проектна потужність газопроводу 1,8 млрд куб. м на рік.

15 квітня 2022 року Вірменія перейшла на оплату російського газу рублями. Представник "Газпрому" підтвердив такий контракт з Єреваном. Як заявив міністр економіки Вірменії Ваган Керобян, ціна буде зафіксована в доларах, а оплата буде проводиться в рублях.

Представник "Газпрому" Сергій Купріянов підтвердив, що контракт з Єреваном "вже кілька років дозволяє платити за газ в рублях, і ця можливість використовується". За контрактом Вірменія отримує газ по $165 за тисячу кубометрів.

Варто відзначити, що наказ президента РФ Путіна про обов'язкові платежі за газ в російській валюті стосувався тільки "недружніх країн" (на сьогодні це 48 розвинених країн світу), до яких Вірменія не відноситься.

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