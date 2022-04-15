Представник "Газпрому" підтвердив такий контракт з Єреваном.

Вірменія перейшла на оплату російського газу в рублях.

Як заявив міністр економіки Вірменії Вагана Керобяна, ціна буде зафіксована в доларах, а оплата проводиться в рублях, пише РБК.

"Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом", - зазначив міністр.

Представник "Газпрому" Сергій Купріянов підтвердив, що контракт з Єреваном "вже кілька років дозволяє платити за газ в рублях, і ця можливість використовується". За контрактом Вірменія отримує газ по $165 за тисячу кубометрів.

Варто зазначити, що наказ президента РФ Путіна про обов'язкові платежі за газ в російській валюті стосувався тільки "недружніх країн" (на сьогодні це 48 розвинених країн світу), до яких Вірменія не відноситься.

Раніше Європейська комісія вивчила вимоги Путіна оплачувати газ в рублях і прийшла до висновку, що це порушить санкції. Таким чином, жодна країна ЄС не повинна оплачувати блакитне паливо російською валютою.

Нагадаємо, Україна запропонувала Європейському Союзу оплачувати Російські нафту і газ за "іранською моделлю". Оплату переводити на спеціальний рахунок, до якого РФ зможе отримати доступ після припинення війни проти України

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