У НАБУ таке рішення прокурора називають незаконним і збираються його оскаржувати.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко уже вдруге закрив справу щодо формули "Роттердам+".

Про це повідомила прес-служба НАБУ у своєму Twitter.

"Прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+". НАБУ оскаржить це незаконне рішення", - сказано у повідомленні.

Також у НАБУ зазначили, що готують скаргу на ім’я в.о. керівника САП щодо такого рішення Пономаренка.

"Сподіваємося на оперативний розгляд", - заявили у відомстві та пообіцяли

більше деталей повідомити згодом.

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Справа щодо формули «Роттердам+»: що відомо

8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії було завдано збитків на суму 18,87 млрд грн.

За даними НАБУ, серед підозрюваних – колишній голова Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк та екс-заступник начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимир Бутовський.

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем), а представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

Вовка оголошено у міжнародний розшук.

У листопаді 2019 року ВАКС заочно арештував Вовка та Бутовського, який також переховується від слідства.

27 серпня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження у справі «Роттердам+» в частині щодо підозрюваних через недостатні докази для встановлення їхньої вини.

24 вересня ВАКС відмовився поновлювати справу. Тоді слідчий суддя Широка, згідно з текстом рішення, не побачила підстав для проведення інших слідчих розшукових дій чи підстав вважати, що орган досудового розслідування не мав можливості зібрати достатньо доказів.

«Правомірним виглядає висновок про те, що не встановлено достатньо доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпані можливості для їх отримання. Це свідчить про обґрунтованість постанови від 27 серпня про закриття кримінального провадження від 24 березня 2017 року. Відповідно, у задоволенні скарги слід відмовити», - зачитала суддя фрагмент рішення.

27 жовтня ВАКС постановив поновити розслідування схеми постачання вугілля «Роттердам+».

17 листопада Апеляційна палата ВАКС закрила апеляційне провадження на рішення від 24 вересня, тому що заявник відмовився від апеляції.

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Автор: Олег Давигора