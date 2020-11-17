Справу закрито у зв'язку з відмовою заявника від апеляційної скарги.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження щодо відновлення справи "Роттердам+".

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Апеляційної палати ВАКС Вадим Кліщенко.

"Апеляційна палата закрила апеляційне провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги заявника на ухвалу слідчої судді від 24 вересня про відмову в задоволенні скарги адвоката на рішення прокурора про закриття кримінального провадження", - сказав він.

За словами Кліщенка, відповідну заяву про відмову від апеляції адвокат заявника подав 16 листопада.

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Що таке "Роттердам+"

Як повідомляє Wikipedia, "Роттердам" або "Роттердам плюс" - це методика визначення вартості вугілля, як палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні.

Справа "Роттердам+": що було до цього

8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії було завдано збитків на суму 18,87 млрд грн.

За даними НАБУ, серед підозрюваних – колишній голова Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк та екс-заступник начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимир Бутовський.

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем), а представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

Вовка оголошено в міжнародний розшук.

У листопаді 2019 року ВАКС заочно арештував Вовка та Бутовського, який також переховується від слідства.

27 серпня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження у справі "Роттердам+" в частині щодо підозрюваних через невстановлення достатніх доказів для встановлення їхньої вини.

24 вересня Вищий антикорупційний суд відмовився відновлювати справу. Слідча суддя Катерина Широка заявила, що суд не бачить підстав "для проведення інших слідчих розшукових дій чи підстав вважати, що орган досудового розслідування не мав можливості зібрати достатньо доказів".

Вона також зазначила, що "правомірним виглядає висновок про те, що не встановлено достатньо доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпані можливості для їх отримання, що свідчить про обґрунтованість постанови від 27 серпня про закриття кримінального провадження".

Водночас 27 жовтня ВАКС задовольнив скаргу "Нікопольського заводу феросплавів та скасував рішення прокурора САП про закриття справи".

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Автор: Антоніна Доломанжи