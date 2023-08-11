Росія заробила у липні на своїй нафті 15,3 млрд доларів.

Російська нафта перевищила ціновий ліміт у 60 доларів, встановлений країнами "Великої сімки", і у минулому місяці її вартість склала більше 64 доларів за барель. Через це Росія отримала рекордний за 8 місяців прибуток від експорту нафти - 15,3 млрд доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ціна морських поставок сирої російської нафти минулого місяця підскочила до 64,41 долара за барель у середньозваженому вимірі, "перевищивши" межу ціни в 60 доларів, встановлену минулого року країнами "Великої сімки", - пише агентство.

Перевищивши ціновий ліміт, Москва збільшила свої доходи від нафти заробивши 15,3 мільярда доларів на експорті своєї нафти та палива в липні, що майже на 20% більше, ніж у червні. Тим не менш, доходи країни від нафти впали більш ніж на п’яту частину порівняно з роком раніше.

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Санкції проти російської нафти - що відомо

Як повідомляв УНІАН, На початку липня минулого року країни "Великої сімки" домовилися знизити ціни на російську нафту завдяки "ціновій стелі".

3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель. А вже 5 грудня рішення набуло чинності.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.

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