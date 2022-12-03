Цінові обмеження почнуть застосовуватись з 5 грудня 2022 року.

Сьогодні Рада ЄС вирішила встановити граничну ціну на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель, йдеться у офіційній заяві на сайті Європейською ради.

Вказано, що рівень обмеження було встановлено к тісній співпраці з Price Cap Coalition, він почне застосовуватися з 5 грудня 2022 року.

"Обмеження ціни на російську нафту обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, і різко скоротить доходи Росії від продажу нафти після того, як вона розв’язала свою незаконну агресивну війну проти України. Це також сприятиме стабілізації світових цін на енергоносії, одночасно пом’якшуючи негативні наслідки для енергозабезпечення третіх країн", - йдеться в заяві.

Відео дня

Сьогоднішнім рішенням передбачено перехідний період тривалістю 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту походженням з Росії, придбану та завантажену до 5 грудня 2022 року та розвантажену у порту призначення до 19 грудня.

Також зазначається, що, оскільки обмеження ціни може періодично переглядатися для адаптації до ринкової ситуації, сьогоднішнє рішення також встановлює перехідний період строком 90 днів після кожного рішення про змінення обмеження ціни, щоб забезпечити узгоджене застосування нового максимуму ціни всіма операторами.

Рада ЄС також запровадила "застереження про надзвичайні ситуації", яке дозволяє транспортувати нафту за межею ціни, якщо це необхідно для термінового запобігання ситуації, яка може спричинити серйозний вплив на здоров'я та безпеку людей чи навколишнє середовище, або для подолання наслідків стихійних лих.

Зазначається, що відповідні нормативно-правові акти найближчим часом будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС.

Стеля цін на російську нафту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня The New York Times, посилаючись на представника Польщі на переговорах Анджея Садоса, повідомило, що після тривалих переговорів представники країн Європейського Союзу погодили ціновий ліміт у 60 доларів за барель, який вони та їхні союзники намагатимуться встановити для покупців російської нафти.

Видання зазначило, що офіційне оголошення G7 очікується до неділі, 4 грудня.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила вчора, що домовленість країн ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими партнерами, значно скоротить доходи Росії. За її словами, це допоможе стабілізувати світові ціни на енергію, що принесе користь економікам, що розвиваються, у всьому світі.

Водночас, 25 листопада президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному симпозіумі "Європейська ідея" в Каунасі заявив, що залежність Європи від російських енергоресурсів почала зменшуватися і має повністю зникнути. За його словами, один із ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів. Зеленський підкреслив, що озвучені пропозиції щодо примусового обмеження ціни російської нафти на рівні 60 чи 70 доларів – це "піддавки" і "більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити". Президент висловив подяку польським і балтійським колегам за їхні цілком слушні пропозиції – обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: