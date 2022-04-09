Як заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, заборона імпорту нафти з РФ "змінить правила гри".

Франція готова заборонити імпорт російської нафти.

Про це CNN заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Він назвав ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинуло понад 50 людей, "масовим вбивством" і заявив, що винні мають бути "встановлені, притягнуті до відповідальності і, можливо, засуджені за ці злочини".

Франція не хоче чекати, і заборона на імпорт нафти "змінить правила гри", сказав Ле Мер, але додав, що потрібна єдність у Європі для запровадження суворіших санкцій проти РФ в енергетичній сфері.

"Що стосується Франції – ми готові піти далі й ухвалити рішення про заборону на імпорт нафти, і я глибоко переконаний, що наступні кроки та наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні – забороні російської нафти", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, які евакуювалися через загрозу розгортання бойових дій.

За останніми даними, в результаті атаки загинуло 52 особи, ще 109 отримали поранення.

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