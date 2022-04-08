За останніми даними, на краматорському вокзалі загинули 52 людини.

Кількість загиблих внаслідок удару по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, поранено 109 осіб.

Про це повідомив очільник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

Він також розповів про загибель людей внаслідок ворожих обстрілів в інших містах регіону.

"В Авдіївці росіяни вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім’ю із чотирьох людей. Ще одна людина загинула у Вугледарі. Окрім поранених у Краматорську, в області ще 4 людини одержали поранення: 2 в Авдіївці, 1 у Красногорівці та 1 у Вугледарі. Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого і 3 поранених у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі Кириленка.

Обстріл вокзалу в Краматорську

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

За словами очільника Донецької області Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донецької області в більш безпечні регіони України.

Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

З Краматорська евакуюватимуть автомобільним транспортом всіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися до міста.