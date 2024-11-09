Ймовірне злиття "Роснефть Ойл", "Газпром нафти" та "Лукойла" призведе до створення другого за обсягами виробника сирої нафти у світі.

Росія вивчає план об'єднання нафтових гігантів у мегавиробника. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

Зазначається, що Москва працює над планом злиття своїх найбільших нафтових компаній в єдиного національного лідера. Йдеться про підтримуваний державою гігант "Роснефть Ойл", який поглине державного виробника "Газпром нафту" - дочірню компанію експортера природного газу "Газпрому" - і приватну компанію "Лукойл".

"Угода зміцнить контроль президента Володимира Путіна на світових енергетичних ринках і економіку Росії під час війни. Усі троє перебувають під санкціями США. ... У результаті компанія легко стане другим за величиною виробником сирої нафти у світі після Aramco з Саудівської Аравії, видобуваючи майже втричі більше, ніж Exxon Mobil", - пише видання.

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Водночас така компанія зможе сприяти підвищенню ціни на продаж нафти для Індії та Китаю, що дасть Путіну можливість мобілізувати енергетичний сектор для підтримки війни. При цьому у "Роснафті" та "Лукойлі" інформацію про переговори щодо злиття наразі спростовують.

Нафтові санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, тіньовий флот Росії росте всупереч санкціям Заходу. Так, за даними FT, РФ збільшила потужність свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% порівняно з минулим роком, попри санкції щодо страховиків та судноплавних компаній, які дозволяють Москві обходити західні обмеження.

Це відбувається на тлі того, що США, Канада, Японія і ЄС дедалі частіше застосовують обмеження проти глобальних страховиків і судновласників. Вони також додали до санкційного списку компанії та окремі судна, пов'язані з тіньовим флотом Росії.

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