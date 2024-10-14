Зазначається, що старі танкери без належного страхування несуть загрозу.

Росія збільшила потужність свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% порівняно з минулим роком, попри санкції щодо страховиків та судноплавних компаній, які дозволяють Москві обходити західні обмеження.

Видання Financial Times пише, що в доповіді Київської школи економіки зазначено, що обсяг російської нафти, що перевозиться тіньовим флотом, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Ця тенденція спостерігається на тлі того, що США, Канада, Японія і Європа дедалі частіше застосовують санкції проти глобальних страховиків і судновласників. Вони також додали до санкційного списку компанії та окремі судна, пов'язані з тіньовим флотом РФ.

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"Санкції щодо танкерів були досить ефективними, але кампанія з позначення суден була надто обмеженою, щоб реально приборкати тіньовий флот Росії", - сказав Бенджамін Хілгенсток, один з авторів доповіді KSE.

Він додав, що санкції мають використовуватися "систематично", щоб забезпечити дотримання вимоги про належне страхування від розливів нафти і, таким чином, "усунути серйозну і невідкладну екологічну загрозу, що виходить від тіньового флоту".

Багато з цих суден регулярно ходять жвавими європейськими водами, включно з Балтійським морем, Датськими протоками і Гібралтарською протокою, що підвищує ризик екологічних катастроф для ЄС і сусідніх країн.

KSE пропонує створити "вільні від тіні" зони в європейських водах, щоб знизити ці ризики. В іншому разі катастрофа "чекає свого часу біля порога Європи", стверджується в доповіді:

Слабка ланка в нормативно-правовій базі, а також різке зростання ролі тіньових танкерів у російській нафтоторгівлі означають, що велика екологічна катастрофа - лише питання часу.

У червні 70% російської морської нафти перевозилося тіньовим флотом, на створення якого Росія, за оцінками KSE, витратила 10 мільярдів доларів. Це 89% від загального обсягу поставок сирої нафти, більша частина якої з середини 2023 року торгувалася вище граничної ціни в 60 доларів за барель, і 38% експорту нафтопродуктів Росії.

Зібравши тіньовий флот, Москва розірвала зв'язки з країнами коаліції щодо граничного рівня цін, які примушували глобальні страхові компанії дотримуватися санкцій, скоротивши можливості РФ до вітчизняних страховиків. Це викликало серйозні побоювання з приводу якості, надійності та обсягу страхового покриття. Поєднання віку танкерів - у середньому 18 років - і відсутності надійного страхування робить ці судна надзвичайно небезпечними.

Ризики ще більше зростають через використання флотом анонімних структур власності під прапором держав, внесених до сірого списку. У них часто беруть участь численні посередники, приховані через безліч корпоративних структур.

Автори звіту KSE стверджують, що в разі виникнення проблем країни Європи можуть зіткнутися з витратами на ліквідацію наслідків у мільярди євро.

Тіньовий флот Росії - останні новини

Поставки нафти з Росії зросли до максимуму за останні три місяці після того, як нафтопереробні заводи закінчили сезонне технічне обслуговування.

Також Financial Times з'ясувала, як саме Росія створила тіньовий флот для перевезення нафти і газу.

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